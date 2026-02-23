Los ‘Cano’nazos de Jordi

A sus 30 años, Jordi Cano es el ejemplo perfecto del goleador forjado en el fútbol de barro, el de las medias bajadas y el instinto de supervivencia. Hoy, después de muchas jornadas de pico y pala, el atacante del CE Europa no solo es el ídolo de Gràcia, sino que se ha convertido en una auténtica pesadilla para las defensas de Primera RFEF.

Su última exhibición en Antequera fue de manual. En un partido difícil de destascar, le bastó con ese olfato de área que no se compra en ninguna academia para desnivelar la balanza. Abrió el marcador en el 55’ con la fe del que sabe dónde va a caer el balón con un cabezazo simple pero certero en el área pequeña haciendo gala de una instintiva colocación y puso la guinda en el añadido con un zurdazo espectacular desde el balcón del área que selló los tres puntos para un Europa consolidado en una zona de play-off que no ha soltado desde la primera jornada, pese a baches puntuales y al exilio temporal fuera del Nou Sardenya.

Los números de Jordi Cano asustan y explican por qué el equipo escapulado hasta puede soñar con el ascenso. Suma ya 14 goles y dos asistencias en liga (a los que hay que sumar sus dianas en Copa del Rey y Copa Catalunya), empatando con Arnau Ortiz como el Pichichi del grupo. Pero su importancia va más allá de la estadística fría: es el jugador que más puntos ha generado (16) en toda la categoría y el que más veces ha tenido la llave para romper el 0-0 inicial (6). En Antequera, además, firmó su tercer doblete del curso.

Su trayectoria es la de un obrero del gol. Antes de tocar la gloria en la categoría de bronce, Cano sudó la camiseta en el Terrassa, Huesca B, Hospitalet, Badalona, Castelldefels y Prat. Hace apenas seis años peleaba en los campos de Tercera y hoy, en su segunda etapa en el Europa, ha alcanzado la madurez total. Con la camiseta escapulada ya es leyenda viva: 108 partidos y 50 goles, superando las cifras de la temporada pasada (13 goles y 7 asistencias) cuando aún queda tramo decisivo por delante.