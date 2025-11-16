El Can Vidalet frena a L’Hospitalet

Los ribereños volvieron a la realidad. El Can Vidalet le hizo ver que no hay rival pequeño y después de dos contundentes victorias, el Hospi sufrió un revés que vio frenada su clara mejora en las últimas jornadas. Dos espectaculares goles dejaron totalmente KO a los de Cristian Gómez.

El conjunto espluguense fue de más a menos en una primera parte sin goles. L’Hospitalet mejoró a partir del ecuador del periodo, pero estuvo estéril en ataque. Javi Serra tuvo la mejor ocasión.

Tras el paso por los vestuarios, un disparo sorprendente de Padilla desde más lejos del centro del campo sorprendió a Éric Mourin. Los visitantes no supieron la manera de revertir la situación y su fútbol continuó siendo muy discreto. Ya en la recta final del partido, Marc Bru liquidó el partido con una jugada parecida. El resto del tiempo fue de puro trámite, ya que el equipo que dirige Fran Rubio supo gestionar perfectamente su cómoda renta ante un rival que apenas creó peligro en la portería defendida por Iván. A pesar de la derrota, los hospitalenses se mantienen en la zona de playoff de ascenso.