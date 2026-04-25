Can Dragó recibe a un Murcia dudoso

Nueva final para el Europa en Can Dragó frente a un Real Murcia que llega en un momento complicado de la temporada, con dos derrotas consecutivas y solo tres puntos de margen respecto al descenso.

Los de Aday Benítez, por su parte, se han repuesto de una mala racha de resultados que llevó a poner en riesgo su plaza de play-off, pero dos victorias consecutivas (1-0 frente al Teruel, y 1-3 frente al Atlético Sanluqueño) combinadas con la derrota del Cartagena ante el líder Eldense (2-1), le han dejado con cuatro puntos de margen en la posición de play-off. Es decir, venzan, empaten o pierdan, los escapulados acabarán la jornada, como mínimo, en la quinta plaza.

El Murcia necesitará todavía más la victoria, después de perder ante el Nàstic y el Antequera y olvidarse completamente del play-off para centrarse únicamente en salvarse de la quema. Por fortuna para los murcianos, la racha de cuatro derrotas consecutivas del Torremolinos, equipo que marca la zona de descenso, les permite todavía tener tres puntos de margen con la zona roja. Pese a ello, la igualdad de la parte baja obliga a los murcianos a empezar a ganar partidos si no quiere ver su final de campaña como un infierno.