Can Dragó se prepara para dar el primer paso

Ni los más optimistas podían prever al inicio de campaña que el Europa seguiría disputando partidos oficiales en junio.

La temporada de los de Aday Benítez ha superado todas las expectativas, y tienen ante ellos mismos la opción de conseguir un segundo ascenso consecutivo que los elevaría al altar de los dioses europeístas.

Para lograrlo, antes deberán sacar un buen resultado en Can Dragó frente a un Celta Fortuna que es, sin duda, el equipo más complicado posible de este play-off de ascenso.

El filial vigués ha sido el único equipo capaz de competir durante buena parte de la temporada con el Tenerife por el ascenso directo en el grupo 1 de Primera RFEF. Solo una mala racha de resultados, con seis puntos de dieciocho posibles mediada la segunda vuelta, acabó por alejarles de competir el título hasta la última fecha.

Los gallegos, además, se han mostrado especialmente cómodos durante el curso jugando como visitantes, pues solo han perdido cuatro partidos de diecinueve, empatando siete y venciendo en las ocho ocasiones restantes. Los guarismos, a nivel goleador, eso sí, han sido mucho más igualados (30 goles a favor por 28 en contra).

En la previa del encuentro, el técnico visitante Fredi Álvarez reconoció que se enfrentaban a “un rival muy difícil, con mucho oficio y que maneja muchísimos registros”.

Por su parte, el Europa solo ha caído en tres ocasiones como local en diecinueve partidos. Aunque la estadística tiene trampa, pues las tres han llegado en la segunda vuelta con la mudanza a Can Dragó.

En este sentido, Fredi Álvarez aseguró que era un punto a favor para los suyos:“Prefiero jugar en Can Dragó y no en el campo de césped artificial como jugaron en la primera vuelta. Somos conscientes de que no juegan en su estadio y de que no están habituados a jugar ahí, donde llevan los diez partidos de la segunda vuelta”.

Eso sí, para el Europa, el impulso moral reciente con la clasificación para el play-off tras la victoria ante el Ibiza (3-2), tiene que servir al conjunto escapulado para afrontar esta ida del play-off de la manera más esperanzadora posible.