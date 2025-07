Can Dragó, alternativa al Nou Sardenya

El CE Europa ya tiene alternativa sobre la mesa por si no puede disputar toda la temporada 2025-26 de Primera RFEF en el Nou Sardenya. El club de Gràcia ha propuesto las pistas deportivas de césped natural de Can Dragó, en Nou Barris, como posible escenario de juego a partir de enero del 2026 si la normativa federativa no permite mantener los partidos en su estadio habitual.

No obstante, el club y el Ayuntamiento de Barcelona continúan trabajando conjuntamente para conseguir que todos los partidos se puedan jugar en el Nou Sardenya, sin descartar ninguna opción. a un terreno de juego con césped natural, como el de Can Dragó, en el distrito de Nou Barris.

Después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimara la petición del club de una moratoria de un año y también rechazara la propuesta de modificar la normativa que actualmente prohíbe el césped artificial en Primera RFEF Masculina (aunque sí es aceptada en otras competiciones como la Copa del Rey), el Europa y el Ayuntamiento han optado por otra vía.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del concejal de Deportes David Escudé, ha subrayado que la voluntad siempre ha sido flexibilizar la normativa por razones ambientales, económicas, deportivas y sociales.

Desde el club, el presidente Héctor Ibar ha reiterado que "el ascenso a Primera RFEF Masculina ha sido fruto de años de trabajo con la base" y que, a pesar de presentar el campo de Can Dragó como opción reglamentaria, se continuará trabajando para que el Nou Sardenya siga siendo nuestra casa.

En los próximos meses, el Ayuntamiento trabajará para adecuar las instalaciones de Can Dragó e informará a las entidades usuarias del espacio para garantizar una buena coordinación en caso de que el Europa tenga que jugar allí los partidos de la segunda mitad de la temporada.