Fútbol catalán
Los campos de Primera Catalana donde nadie gana
El Singuerlín es el único que ha ganado todos sus partidos como local
Siete equipos más mantienen su imbatibilidad en sus encuentros con su afición
Isaac Fandos
Los mejores equipos y los que consiguen luchar por el ascenso suelen ser los que más fuertes se hacen en casa. Es una máxima que se repite año tras año, sea la categoría que sea.
En el caso de la Primera Catalana, dividida en tres grupos, hay hasta 9 equipos que mantienen su imbatibilidad como locales en finalizar el año 2025.
En el grupo 1, son los tres primeros clasificados los que siguen con el 0 en el casillero de derrotas como local. Es el caso de Argentona (4 victorias y 2 empates en el Raül Paloma), Juventus-Lloret (4 victorias y 2 empates en el Municipal de Lloret)y Palamós (3 victorias y 2 empates en el Municipal de Palamós).
Por lo que respecta al grupo 2, solo el Singuerlín y el Turó Peira mantienen esta condición. Además, los de Can Zam, líderes, son los úlnicos que suman sus partidos de local como victorias (6). El Turó, en cambio, cedió un empate en su Municipal (5 victorias y 1 tablas).
En el grupo 3, cuatro equipos: NSA Camp Joliu (4 victorias y 2 empates), Viladecans (5 victorias y 2 empates), Rapitenca (2 victorias y 5 empates) y Fundació Vilafranca (2 victorias y 3 empates).
