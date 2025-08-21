Cambios en la reglamentación de la Copa Catalunya 2025-2026

La principal novedad de la próxima edición de Copa Catalunya es que los equipos participantes serán del fútbol territorial catalán hasta la Primera Federación, tanto masculina como femenina. Una vez concluidas las finales de Copa Catalunya 2024-2025, la próxima edición de la competición estrella de la FCF adopta novedades importantes. La más relevante es que, a diferencia de la pasada temporada, los equipos profesionales tanto en masculino como femenino no formarán parte de la nueva edición.

De esta forma, los tres equipos catalanes en la Primera División Masculina, FC Barcelona, RCD Espanyol y el actual campeón de Copa Catalunya, Girona FC, no participarán en la competición, así como los equipos catalanes en la Primera División Femenina, RCD Espanyol, FC Badalona Women y las últimas campeonas, el FC Barcelona.

Otras disposiciones en la Copa Catalunya 2025-2026 son las siguientes: la participación en la Copa Catalunya es obligatoria. Las eliminatorias se disputarán a partido único, siempre que sea posible entre equipos de distinta categoría, si es posible y en el campo del de inferior categoría, o coeficiente inferior. No podrán participar equipos dependientes o filiales de clubes que ya participen.

Habrá premios por los equipos que disputen el partido como local y como visitante. Los arbitrajes serán subvencionados al 100%.

Las categorías y clasificaciones de los equipos son referidas a la temporada 2024-2025. La primera eliminatoria de Copa Catalunya tendrá lugar el próximo fin de semana del 30 y 31 de agosto , tanto en categoría masculina como femenina. En semanas pasadas, la FCF hizo públicos los primeros emparejamientos en los que toman parte los equipos campeones de Tercera y Cuarta Catalana en categoría masculina, y los equipos campeones de Segunda División en categoría femenina.

Los emparejamientos de la Segunda Eliminatoria, cuya disputa está prevista para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, se conocerán entre el 1 y 2 de septiembre. Siguiendo la dinámica de la pasada temporada, el sistema de eliminatoria será a partido único, y en caso de empate al final del partido, se procederá al lanzamiento de tiros de penalti. Esta temporada, en la Copa Catalunya no participarán los primeros equipos de los clubes profesionales, pero sí lo harán sus equipos filiales.