Cambios en el play off de ascenso a Segunda RFEF

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha impulsado una reforma estructural en el sistema de promoción de Tercera a Segunda Federación, aprobada inicialmente por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la temporada 2026-2027.

La comisión de clubes de Tercera Federación dio luz verde este martes a la modificación del plan de competición, que suprime las eliminatòries territoriales previas.

El nuevo modelo, gestado por el presidente de la FCF, Joan Soteras, y respaldado por el CP San Cristóbal en representación de los equipos catalanes, busca aumentar la cuota de ascensos de la región.

Bajo este formato, los cuatro clasificados catalanes (del segundo al quinto puesto) disputarán las tres rondas de play-off mediante un sorteo puro de ámbito nacional.

Los cruces directos contra rivales de otras comunidades autónomas se activarán desde la primera eliminatoria, eliminando los enfrentamientos fratricidas que limitaban las opciones globales de promoción.

La medida queda ahora supeditada a la ratificación definitiva de la Asamblea General Ordinaria de la RFEF, convocada para el próximo 30 de junio.