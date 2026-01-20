Fútbol catalán
Cambio de entrenador en el Atlètic Lleida
El club apuesta por Jordi López para relevar a Gabri García en un momento decisivo de la temporada
Exinternacional del fútbol europeo y arquitecto de proyectos competitivos en Cataluña, llega con un perfil marcado por la exigencia y el rendimiento inmediato
El Atlètic Lleida ha optado por una solución de fondo y no de urgencia. La entidad ilerdense ha confiado el rumbo del primer equipo a Jordi López Felpeto (Cardedeu, 1981), un técnico con una trayectoria singular, forjada primero en los grandes escenarios del fútbol profesional y consolidada después en los banquillos del fútbol catalán. Sustituye a Gabri García con el encargo explícito de estabilizar al equipo y dotarlo de una identidad competitiva clara en el tramo decisivo del curso.
La elección no es casual. López representa un perfil poco habitual en la categoría: formación en contextos de máxima exigencia, experiencia internacional y conocimiento profundo del ecosistema futbolístico catalán. Como jugador, transitó por dos de las canteras más influyentes del país, FC Barcelona B y Real Madrid Castilla, antes de asentarse en Primera División con Sevilla, Mallorca y Racing de Santander. Su carrera, sin embargo, adquirió una dimensión distinta fuera de España, con etapas en Inglaterra, Gales, Países Bajos, Grecia y Ucrania, defendiendo camisetas como las del Queens Park Rangers, Swansea City o Vitesse Arnhem.
Ese recorrido europeo moldeó una visión amplia del juego y del vestuario. En el ocaso de su carrera regresó a casa para aportar experiencia en proyectos de crecimiento como la UE Llagostera y el CE Sabadell, donde colgó las botas con un bagaje poco común en la categoría.
Su transición a los banquillos fue progresiva y estratégica. En 2018 se incorporó al Cornellà como segundo entrenador, formando parte de un cuerpo técnico que convirtió al club en uno de los proyectos más sólidos del fútbol no profesional. Durante tres temporadas, el equipo disputó tres play off consecutivos de ascenso a Segunda División, una regularidad que situó a López en el radar de varios clubes.
En 2021 dio el salto como primer entrenador al Terrassa, donde permaneció dos temporadas consolidando al equipo en la categoría. Posteriormente recaló en el CF Badalona, ya en Tercera RFEF, firmando una campaña notable tanto en resultados como en rendimiento. Allí protagonizó un episodio que hoy adquiere valor simbólico: eliminó al propio Atlètic Lleida en los play off de ascenso, demostrando capacidad táctica y manejo de escenarios de máxima presión.
