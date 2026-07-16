Ca n’Anglada se ilusiona con el nuevo San Cristóbal

El CP San Cristóbal ha decidido cortar de raíz con las dudas del pasado inmediato para construir un proyecto deportivo destinado a cotas mayores. Tras una campaña gris y angustiosa en la que el equipo finalizó en la decimocuarta posición, a tan solo cuatro puntos del pozo del descenso, la entidad parroquial ha puesto en marcha una profunda revolución institucional donde la directiva ha optado por una reestructuración del vestuario con el objetivo firme de devolver la grandeza al Municipal de Ca n’Anglada.

La piedra angular de esta nueva era es la continuidad del técnico Cristian García, quien ha sellado su renovación al frente del primer equipo. El preparador asumirá además el rol de asesor técnico del fútbol base de la entidad. Para dotar a García de las herramientas necesarias, la secretaría técnica ha cerrado la contratación estelar de Eric Pimentel para las próximas dos campañas. El delantero centro, que llega procedente del CF Badalona, está llamado a ser la referencia ofensiva. Además, el carril derecho se ha reforzado con Jonathan Linares (CE L’Hospitalet), mientras que la banda izquierda contará con “Muñi” (Recreativo Granada) y Toni Vargas (Nàstic).

El centro del campo gana músculo y jerarquía gracias a las incorporaciones de Marc Gabaldón y Miguel Martínez, ambos procedentes del CF Montañesa, sumando además la frescura del extremo Cristian Domínguez. Son novedades también Raúl Lordan (Terrassa FC) y la cesión de Óscar Campano (UE Sant Andreu).La gran sorpresa la protagoniza Kemo Cisse Sylla, un veloz delantero que desembarca en Terrassa directo desde la liga italiana.

Junto a estos fichajes, el club ha blindado a su vieja guardia y futbolistas icónicos e históricos como Ricki Calamardo y Mario Canti continuarán vinculados al San Cristóbal por séptima temporada consecutiva. Asimismo, la entidad ha asegurado la continuidad de piezas vitales como Ranera, Llovera, Carlos Olmo, Oulai, Marc Rio, Àlex Fernández, Guillem Hernández y Adrià Alsina.