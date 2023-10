Buscando el 'no diga gol, diga Dolz' en el Santboià

Guille Dolz no tiene fácil llegar a los registros que marcó su padre, el referente de la Gramenet entre otros equipos, en los años 90 Ángel consiguió 164 goles en liga en toda su carrera futbolística, y de momento Guille ha marcado 14. En SPORT hablamos con padre e hijo

Goles como churros se podría decir que marcaba Ángel Dolz en los distintos equipos que jugó a lo largo de su carrera en los años 90, por aquello de que su familia regentaba una churrería en el Prat. Ahora su hijo Guille, que juega en el Santboià, quiere emularle y marcar el máximo con los del Baix Llobregat.

Tanto el padre como el hijo salieron de la Terlenka, Ángel cuando acabó de juvenil fichó por el Prat, mientras que Guille acabó su etapa formativa en el EF Gavà, y posteriormente ha jugado en el Santfeliuenc B, At.Prat Delta, y primer equipo del Santfeliuenc. Esta campaña hizo la pretemporada en el Castelldefels, donde jugó Copa Catalunya, y después fichó por el Santboià.

Guille no vio jugar nunca a su padre en directo: “No recuerdo, pero si he visto algún video en internet, pero con mis ojos no, yo era muy pequeño”. En cambio Ángel si va cuando puede a ver a su hijo: “Si, le vi en el amistoso con la Grama, y luego de liga varios partidos. El equipo juega bastante bien y esperamos que la temporada sea fructífera para todos”.

El joven delantero también ha visto el famoso video donde su padre jugó y marcó contra Messi el día de su debut en Tercera, y comentó: "Hay un video en internet de ese partido, mi padre estaba en el Europa y Messi en el Barça C, y me lo enseñó de pequeño y siempre se lo enseña a todos".

Un fútbol distinto

Con respecto a lo que se habla en casa el joven comenta: “Él siempre me da consejos, pero sí que es verdad que ha cambiado mucho el fútbol desde cuando él jugaba hasta ahora. Siempre intento tomar nota e intentar hacer lo que él me dice, pero a veces es difícil”. Ángel piensa que "desde su etapa de juvenil ha ido mejorando su rendimiento y subiendo de categoría, y pienso que es un jugador que destaca por su capacidad de aprender. Es un equipo que no tiene miedo de jugar el balón desde atrás pese a su juventud y eso hace que los jugadores más técnicos puedan disfrutar del juego”.

Guillermo tiene como objetivo "a corto plazo jugar en el Santboià, ir mejorando poco a poco, seguir aprendiendo, conseguir los objetivos de la temporada, lo primero salvarnos y luego mirar arriba. Y a largo plazo seguir aprendiendo y haciendo amistades, que es lo mejor del futbol”. En este caso, Ángel opina sobre su hijo que “jugar de delantero centro en un campo tan grande es muy difícil, hay que jugar bien de espaldas, aprovechar las ocasiones que tengas. Pienso que por sus condiciones lo haría mejor de interior o media punta, pero es el entrenador quien puede obtener un mayor rendimiento no solo de Guillermo sino en la colaboración del resto de compañeros”.

La trayectoria de Ángel Dolz:

1981/88: Terlenka (Alevín a Juvenil)

1988/89: Prat (Preferente) 31 partidos / 13 goles

1989/90: Prat (Preferente) 32/15 + 3 partidos de Copa Catalunya

1990/91: Júpiter (3ª División) 30/15

L'Hospitalet (2ªB) 3/0 (contra el Cartagena, Sant Andreu y Olimpic Xativa)

1991/92: Júpiter (3ª Divisíon) 34/18

1992/93: Júpiter (3ª División) 33/21

1993/94: Gramanet (2ªB) 33/17 + 5-1 Promoción ascenso a Segunda A + 6-2 Copa del Rey

1994/95: Extremadura (2A) -/-

Gramanet (2ªB) 28/13 + 1-0 Promoción a Segunda A contra el Jaen (lesión grave) + 4-1 Copa del Rey

1995/96 Gramanet (2ªB) 7/3 Tras la lesión de casi toda la temporada

1996/97 Gramanet (2ªB) 34/8 + 5-0 Promoción de ascenso a Segunda A (contra el Lemona, Sporting B y Xerez)

1997/98 Figueres (2ªB) 31/5 + 5-1 Copa del Rey

1998/99 Gramanet (2ªB) 29/8

1999/00 Gramanet (2ªB) 31/3 + 5-0 Promoción ascenso a Segunda A (contra el Jaen, Ourense y Gimnástica Torrelavega)

2000/01 Gavà (3ª) 35/8 CAMPEÓN de liga +4-0 Promoción ascenso a Segunda B (contra Valencia Mestalla y Yeclano)

2001/02 Vilanova (1ªCatalana) 29/5 CAMPEÓN y ASCENSO a Tercera

2002/03 Cornellà (1ªCatalana) 33/6 CAMPEÓN y ASCENSO a Tercera

2003/04 Europa (3ª División) 22/6

Total Segunda B (8 temporadas) 196/57

Total Tercera (4 temporadas) 154/68

Total 1a Catalana (2 temporadas) 62/11

Total Preferente (2 temporadas) 63/28 Total: 475-164 en liga.

Trayectoria Guillermo Dolz:

Terlenka hasta Cadete

16-17: Gavà Cadete 29 partidos 4 goles

17-18: Gavà Cadete 29-2

18-19: Gavà Juvenil 28-21

19-20: Gavà Juvenil 16-6

20-21: Gavà Juvenil 14-4

21-22: Santfeliuenc B (2ª Catalana) 13-2

Atlètic Prat Delta (2ª Catal.) 13-3

22-23: Santfeliuenc B (2ª Catalana) 14-9 + 3-0 Segunda Fase

Santfeliuenc (1ª Catalana) 12-0

23-24: Castelldefels (3ª División) Debut en Copa Catalunya en Mollerussa

Santboià (Lliga Elit): 5-0

Total 2ª Catalana: 43-14

Total 1ª Catalana: 12-0

Total Elit: 5-0 Total Amateur: 60-14