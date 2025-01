Buenacasa deja el Terrassa y firma por el Lleida CF

Ajetreada jornada en el Lleida CF, que primero presentó de manera oficial a Dylan Iglesias, su primer fichaje invernal, para anunciar después su segundo refuerzo, la llegada del delantero centro Sergio Buenacasa desde las filas del Terrassa.

El ariete aragonés recala en el Camp d’Esports a sus 28 años de edad después de una irregular primera mitad de liga en los egarenses como una de las grandes apuestas de los de Marc García de cara a la segunda vuelta.

Nacido en Zaragoza el 19 de abril de 1996 se formó en las canteras de Zaragoza, Barça y Juventus para regresar al cuadro de la capital aragonesa con 19 años de edad.

Buenacasa ha militado después en Barakaldo, Mallorca, Ponferradina, Málaga, Hércules, Cultural, La Nucía, Talavera, Teruel y Terrassa. Ahora llega al Lleida para ser factor diferencial. Con el Terrassa jugó diez encuentros en la primera vuelta, anotando un gol. De 1,82 de estatura, Sergio Buenacasa espera conseguir mayor continuidad en la escuadra de la Terra Ferma.

El Lleida CF presentó oficialmente a su primer refuerzo invernal, el extremo valenciano de 21 años Dylan Iglesias. El futbolista destacó que “el hecho de conocer a Marc García hizo que me decidiera rápido y le diera el sí al Lleida. El míster me dijo que me quería aquí”.

Dylan afirmó con rotundidad que “puedo aportar mucho al Lleida, especialmente desborde, juego en equipo y asociarme en ataque por varios perfiles y no sólo por la derecha. La acogida ha sido muy buena, hay un grupo muy bueno y estoy contento de estar aquí. Llego en perfectas condiciones y si el míster lo considera estoy para jugar ya”.

Raúl Fuster, director deportivo de la entidad leridana, destacó el uno contra uno y el desborde y finalización del joven extremo llegado desde el Fabril: “Dylan tiene muy buena finalización y está en la línea de lo que buscábamos a nivel ofensivo, y que pueda jugar en las dos bandas. Un factor clave es que el míster le conoce, y en verano ya nos interesamos por él”.