Boris Garrós vuelve a Hospitalet 11 años después

Boris Garrós jugó en el Hospitalet entre 2014 y 2026. Después, diez equipos y las dos últimas temporadas en el Atlétic Lleida, siempre dejando su impronta goleadora, doce goles la temporada pasada en el equipo ilerdense.

Con 38 años, regresa al Hospitalet en un óptimo estado de forma y avalado por una dilatada y contrastada trayectoria profesionaly prueba de ello es que durante el pasado curso 2025/26, el punta disputó 30 compromisos oficiales marcando en 12 ocasiones. Estos números se suman a los 14 tantos que anotó con la misma elástica ilerdense en la temporada 20124/2025..

Formado en el fútbol catalán, Boris Garrós ha defendido camisetas de conjuntos como el Cerdanyola FC, la UE Cornellà, el AE Prat o el Rubí. De su carrera destaca su explosión realizadora en el CF Gavà, donde marcó 44 goles en dos temporadas, lo que le abrió las puertas del histórico Recreativo de Huelva.

Su currículum incluye experiencias en el extranjero en el Politehnica Ia Politehnica Iaçi de Rumania y el Apollon Smyrnis griego, además de ascensos destacados como el vivido con el CE Sabadell.