Bonaldo, el soldado de Costa

El defensa brasileño del Sabadell, Bonaldo, protagonizó una emotiva rueda de prensa previa al trascendental partido ante el Castilla de mañana. Criado en una familia de pastores evangélicos, el zaguero hizo un profundo ejercicio de fe ante los medios. Recordó cómo Dios le salvó de una grave operación de rodilla prometiéndole sus mejores años, y cómo su hermano Iván escapó de las drogas gracias al cristianismo. Con esta fuerza mental afronta la eliminatoria: "Yo conozco a Dios y sé que cuando habla, lo cumple. No es optimismo, es fe".

El futbolista se mostró tajante ante la presión del encuentro de este viernes. "Tengo la Biblia como manual de vida. Los estudiosos dicen que hay 365 citas de Dios diciendo 'no tengas miedo'. Yo no tengo ninguna amistad ni influencia del miedo en mi vida", afirmó rotundo.

Respecto a su rol en el vestuario, se definió como un peón entregado a la causa arlequinada: "Mi función es cumplir órdenes como un soldado de Ferran Costa. Dejaré mi vida y mi sangre por lo que pida el míster".

Bonaldo ve al grupo en el momento perfecto tras recuperar la solidez defensiva en la última jornada liguera. "Dejar la portería a cero nos devolvió la confianza para ver todo lo que hemos hecho bien", apuntó.

El brasileño destacó la unión del bloque como el gran argumento para lograr el ansiado ascenso: "En este equipo no hay egos, esa es la clave del éxito de este año. Todo el mundo hace lo que debe por el bien colectivo". El defensa avisó de que la eliminatoria será larga y exigirá la máxima concentración: "No se cerrará en un partido, lo importante es la solidez. Quedamos segundos en una liga muy dura y respetamos al rival, pero estamos listos".