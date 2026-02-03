Bonaldo y Ripoll, en el club de los 50

Bonaldo y Ton Ripoll han alcanzado esta última jornada una cifra de especial relevancia dentro del vestuario al cumplir 50 partidos oficiales con el club, un hito que subraya su regularidad y su importancia en el proyecto deportivo. Ambos lo hacen, además, en un momento de máxima exigencia competitiva y con un protagonismo sostenido a lo largo de las últimas temporadas.

Bonaldo alcanzó el medio centenar de encuentros en el partido ante el Torremolinos, un duelo que redondeó con una asistencia. El defensor se ha convertido en una pieza estructural del equipo, hasta el punto de haber disputado todos los minutos de los 22 partidos oficiales del curso. Sus números refuerzan ese impacto: dos goles y tres asistencias, además de una fiabilidad constante. Con estos registros, se sitúa ya como el undécimo futbolista extranjero con más partidos en la historia del club.

También Ton Ripoll ha entrado en el club de los 50 encuentros, consolidando su crecimiento desde su llegada. En la presente temporada suma 22 partidos, 13 de ellos como titular, y ha repartido cinco asistencias, confirmando su utilidad en distintos contextos de partido. El curso pasado ya dejó muestras de su aportación ofensiva con tres goles y cuatro asistencias, cifras que explican su continuidad y su peso dentro de la rotación.

La coincidencia de ambos en esta cifra simbólica refuerza la estabilidad del bloque y pone en valor el rendimiento sostenido de dos jugadores que, desde perfiles distintos, se han convertido en activos fiables para el cuerpo técnico.