Bonaldo se pone a mil en el Sabadell

El Sabadell sigue avanzando paso a paso en una temporada tan intensa como irregular. Entre viajes, eliminatorias y duelos directos, el conjunto arlequinado ha encontrado en Arthur Bonaldo una figura de estabilidad y constancia. El central brasileño se ha convertido en el primer jugador de la plantilla en superar los 1.000 minutos oficiales en la temporada 2025-26, un hito que refleja su importancia en el esquema de Ferran Costa.

Bonaldo alcanzó la cifra redonda en el campo del Juventud Torremolinos, escenario del último empate del Sabadell (1-1). No sólo firmó un nuevo encuentro completo, sino que además fue el autor del primer gol a balón parado del curso, abriendo el marcador con un remate de cabeza tras saque de esquina. El tanto y la marca de los 1.007 minutos jugados confirmaron su momento de madurez.

Llegado el pasado curso, Bonaldo vivió una temporada irregular marcada por dos lesiones musculares que limitaron su participación a 1.664 minutos. Este año, en cambio, se ha transformado en el central más fiable y regular del plantel. Ha participado en todos los partidos de Liga y Copa, sin descanso, acumulando casi un tercio del total de minutos del equipo en apenas dos meses de competición.

Desde el cuerpo técnico destacan su evolución. “Arthur ha entendido perfectamente lo que necesitamos de él: orden, liderazgo y calma con balón”, explican desde el vestuario. Su progresión, además, ha ido acompañada de una mejora física notable.

El Sabadell afronta un calendario frenético. En apenas ocho días, los arlequinados disputaron tres encuentros oficiales —ante el Nàstic, el Sa Pobla en Copa y el Torremolinos— acumulando cerca de 300 minutos de juego por futbolista. En ese contexto, Arthur Bonaldo, Joel Priego y el ‘Kaiser’ Urri se han convertido en los tres pilares indiscutibles del once titular.

Priego, con 998 minutos, y Urri, con 959, están a las puertas del simbólico “club de los 1.000”. El guardameta Diego Fuoli, por su parte, suma 900, habiendo cedido sólo el partido copero a Jose Ortega.

Más allá de las estadísticas, el caso de Bonaldo representa la apuesta del Sabadell por la regularidad como principio de reconstrucción. Ferran Costa ha insistido en la necesidad de mantener bloques estables y reducir la rotación en posiciones clave, especialmente en defensa, donde la solidez es aún una asignatura pendiente.