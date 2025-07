El blindaje del Nàstic

El Gimnástic presentó ayer a sus tres primeras incorporaciones del verano: David Alba, Mángel Prendes y César Morgado. Tres jugadores de corte defensivo, que era una de las prioridades de la dirección deportiva para mejorar una parcela que la temporada pasada se mostró vulnerable. Tres jugadores con sobrada experiencia en la categoría y que llegan con la garantía de su calidad y compromiso para fortalecer a un Nàstic que busca tener un equipo muy equilibrado. Será el viernes cuando frente al Andorra se estrenarán en el Costa Daurada ante su nueva afición.

David Alba, central de 26 años procedente del Fuenlabrada, aseguró no haber dudado con la elección del Nàstic: "Lo tuve claro desde el primer momento. Una vez apareció el Nàstic, le dije a mi agente que dejase de negociar con los demás porque tenía muy claro que quería estar aquí".

Alba aseguró que no iba a escatimar nada: "Tengo que centrarme en lo que está en mi mano: el trabajo, el sacrificio y ser un ejemplo para mis compañeros. Por ahora todo muy bien. Las sensaciones del primer partido fueron muy buenas".

Mángel Prendes, el más joven, con 24 años y procedente del Arenteiro, se puede desenvolver como medio defensivo y como central, polivalencia que puede resultar muy útil para Luis César: "Toda mi vida he sido mediocentro, pero también he jugado de central y me siento muy cómodo en ambas posiciones". A pesar de tener varias ofertas, tuvo claro que quería venir al Nàstic: "Desde que estoy en la categoría, el Nàstic me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho el estadio, el ambiente, y tenía gente conocida que me habló muy bien del club".

Prendes puso por delante al equipo: "Quiero mejorar día a día, estar disponible siempre, pero no me marco metas individuales. Lo importante es lo colectivo. El trato humano es muy bueno. Nos están integrando y eso se nota".

César Morgado, el más veterano, experiencia para liderar, llega después de lograr el ascenso a Segunda con el Andorra, lo mismo que quiere el Nàstic: "Es un club ganador y lo ha demostrado estos años. Aspira a ascender y a ver si este año podemos lograrlo. Aquí ya no se habla de lo que pasó en Zubieta, ya se ha pasado página. Se ha comentado algo, pero el ambiente es espectacular. Me he quedado sorprendido con el buen trato de los que siguen. Hay un grupo muy bueno".