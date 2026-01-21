Blanco impulsa al Sant Andreu

El Sant Andreu ha encontrado, por fin, un punto de estabilidad en una temporada marcada por los vaivenes. En este inicio de 2026, el conjunto dirigido por Natxo González no solo ha dejado atrás las dudas, sino que ha construido una racha que le permite mirar hacia arriba con ambición contenida. Cuatro victorias consecutivas y ninguna derrota en el nuevo año certifican el buen momento de los cuatribarrados, un estado de gracia que tiene en Carlos Blanco a uno de sus grandes protagonistas.

El central catalán atraviesa el mejor momento de su temporada. En los últimos cuatro partidos ha marcado tres goles, una cifra inusual para un defensa y reveladora del impacto que está teniendo en ambos lados del campo. Anotó ante el Castellón, repitió en el campo del Barbastro y volvió a aparecer en el marcador frente al Torrent, en un triunfo que confirmó la solidez del Sant Andreu y su candidatura a pelear por todo.

Pero la influencia de Blanco no se limita al área rival. En esos mismos cuatro encuentros, el Sant Andreu solo ha encajado dos goles, un dato que refuerza la idea de equilibrio que empieza a definir al equipo. El central ha sido un pilar en la estructura defensiva y un recurso inesperado en ataque, especialmente a balón parado, donde su presencia se ha convertido en un argumento diferencial.

Natxo González ha depositado una confianza absoluta en él. Blanco ha sido titular en los 18 partidos que ha disputado el Sant Andreu hasta la fecha, -solo se perdió uno por sanción-, consolidándose como una pieza fija en el once y justificando plenamente su incorporación en el último mercado. Su rendimiento resume el crecimiento del equipo: seguridad atrás, determinación en los momentos clave y una sensación de fiabilidad que no siempre ha acompañado a los cuatribarrados esta temporada.

El contexto acompaña. El Sant Andreu es ahora segundo en la clasificación, a solo dos puntos del líder, y ha logrado algo que se le resistía desde el inicio del curso: encadenar cuatro victorias consecutivas. Hasta ahora, la mejor racha había sido de tres triunfos en octubre, ante Valencia Mestalla, Reus y Torrent. La diferencia es que esta vez el equipo parece haber encontrado un patrón reconocible y una inercia positiva justo cuando la temporada entra en su tramo decisivo.