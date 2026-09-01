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Fútbol catalán

Un billete para la Copa del Rey

Sorteada la fase nacional de la Copa RFEF, cuyo ganador jugará el torneo del KO

Comillas-Hospitalet, San Juan-Terrassa y Badalona-Sestao, emparejamientos de los equipos catalanes

El Terrassa jugará en Pamplona

El Terrassa jugará en Pamplona / @TerrassaFC

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La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado el sorteo de la Fase Nacional de la Copa RFEF. Los tres representantes catalanes, CE L’Hospitalet, CF Badalona y Terrassa FC, ya conocen a sus primeros rivales del Grupo B. Este cuadro clasificatorio se ha configurado bajo estrictos criterios de proximidad geográfica, agrupando a conjuntos de Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Baleares. La competición oficial arrancará el próximo miércoles 9 de septiembre con la disputa de los dieciseisavos de final a partido único.

El CE L’Hospitalet tendrá que viajar a tierras riojanas para enfrentarse a partido único contra el CDCF Comillas. Por su parte, el Terrassa FC se desplazará hasta Pamplona para medirse a la AD San Juan.

El CF Badalona será el único de los tres equipos que actúe como local, recibiendo al siempre competitivo Sestao River Club. Sin embargo, la directiva escapulada todavía debe confirmar de forma oficial el escenario definitivo donde se jugará este encuentro. El cuadro del Grupo B se completa con el enfrentamiento directo entre el CD Binéfar y la UE Porreras.

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Los equipos que logren superar esta primera ronda jugarán los octavos de final el miércoles 16 de septiembre. Los cuartos de final, donde se decidirán los campeones de cada sector, se disputarán el día 30 de septiembre. El premio final para el equipo que logre proclamarse campeón será un billete directo para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

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