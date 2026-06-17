Bermu: "Tenemos que creérnoslo para superar al Compostela"

Criado en Caracas y asentado en Catalunya tras consagrarse en Extremadura, Sergio Bermúdez 'Bermu' es el motor de un Badalona que está a un partido y tres goles de subir a Segunda RFEF.

Venezuela 2014: Inseguridad, inflación: inmigración

Tenía 17 años. Mis padres son de Caracas. Estábamos bien a nivel económico, pero la situación de inseguridad era extrema; era muy peligroso, no podías ir andando por la calle. Mi madre consiguió trabajo aquí en España y mi padre también con las reformas.

Aterrizaje incierto en España.

Desde pequeño jugué al fútbol en el colegio y con 16 años ya estaba en el filial del Caracas de Primera División. Cuando me enteré de que nos veníamos a España me hizo mucha ilusión, porque yo venía casi cada año de vacaciones a ver a mis abuelos a Amposta y Tortosa. Venía de entrenar en un ambiente profesional en Venezuela. Al llegar, como era juvenil de segundo año, entrené en el Horta Preferente a través de un amigo de mi madre. Luego mi padre conoció a un representante y este me trajo al Badalona de División de Honor.

Ahora que ya saben el guion de la remontadas.

Está difícil, como contra el Cornellà, pero tenemos que creérnoslo. Es la última batalla y hay que buscar el 3-0, ir a la prórroga y ganarlo en los penaltis. El Compostela es un equipo histórico, más experimentado y hecho para esto. Nos dieron la iniciativa y encajamos goles tontos, igual que nos pasó en Cornellà. No aprendimos de aquello.

Mal momento cuando se fue del CE Europa.

Esa temporada fue muy bonita. Me fui porque se marchó el entrenador y la mayoría de los futbolistas y ante la desbandada general tomé la decisión de salir. Tenía ofertas de Segunda RFEF fuera de Cataluña, pero me iba mejor quedarme aquí por la familia. Al final, las cosas del fútbol, ellos terminaron subiendo.

Castelldefels, cuna de madurez.

Ahí fue donde me hice jugador, fue como hacer la mili. Empecé a jugarlo todo, me curtí y aprendí a competir de verdad con Miki Carrillo. Estuve muy feliz. Uno siempre quiere progresar y saltar a equipos mejores, pero la verdad es que en todos los sitios donde he estado me habría quedado. Los cambios en el fútbol obedecen a muchas cosas.

Cáceres, su más larga estadía.

En el Cacereño estuve muy bien. Logramos el ascenso a Segunda RFEF, que es el único que tengo en mi currículum, e hicimos ‘playoff’ a Primera RFEF. De hecho, desde que estuve en Cáceres he jugado el ‘playoff’ todos los años. Allí jugábamos con dos pivotes y yo podía soltarme más al ataque; marqué tres o cuatro goles de estrategia. El tercer año sufrí una fractura de tobillo que me dejó tres meses parado, y al final me tuve que ir.

DJ de vestuario.

Soy el animador, el que pone la música y el que empieza la fiesta cuando se gana. En las celebraciones tenemos una tradición: suena ‘La Morocha’ y desatamos la locura.

En el documental del club aparece como maestro cortador.

Mi novia es extremeña y ella sí que sabe cortar jamón de verdad. Los del documental me lo propusieron, pero yo no tenía ni idea. Hice lo que pude para salir del paso.

Rodri o Zubimendi, referentes.

Me gusta tener el balón, prefiero asociarme, no me quema en los pies; mientras más lo toco, más cómodo me siento. Pero también necesito ver el fútbol de cara, ir al choque y ganar las disputas.

La Vinotinto sin Mundial.

Estuve con la selección de Venezuela sub-15. Podría haber jugado con la absoluta, pero soy realista y sé que a ese nivel ya no estoy. Siento que ese tren ya no lo cogeré, pero no pierdo la fe. Al final, no me arrepiento de nada; cada uno tiene su propio camino y yo soy feliz con el mío.

Regreso pendiente.

No he vuelto a Venezuela desde que me fui y mi novia me insiste en que vayamos y me va a tocar ir porque aún tengo muchos amigos allí.

Nacido el 13 de junio, justo a tiempo para el inicio del mercado de fichajes.

Hay que progresar. La Tercera RFEF tiene una competitividad tremenda, pero no deja de ser la quinta categoría del fútbol español y económicamente no te soluciona el futuro. Ahora mismo no hago nada más aparte del fútbol. Estoy abierto a jugar en cualquier sitio donde encuentre estabilidad, pero el objetivo inmediato es subir con el Badalona. No sé dónde estaré en septiembre, pero tengo muchas ganas de seguir mejorando y siento que estoy en mi mejor momento.