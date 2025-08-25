Benítez ve al Europa preparado

Después de la victoria del Europa ante el Vic (1-2), Aday Benítez hacia una valoración del partido y de la pretemporada de su equipo. “Siento que estamos preparados, pero tendremos que trabajar duro esta semana para llegar allí y hacer las cosas bien en Liga, que va a ser muy exigente”.

El técnico del Europa ha visto una evolución positiva en sus jugadores a lo largo de estos días de trabajo: “En el partido ante el Vic no he tenido unas grandes sensaciones. En la primera parte nos superó el Vic y no me puedo ir contento porque seguramente no teníamos la activación necesaria pero en la segunda parte arreglando alguna pequeña cosa sin dar todas las herramientas porque también así el jugador que está dentro del campo busca como solucionarlo se hizo un juego mejor”.

Pero también advierte Benítez de que no pueden bajar el nivel: “Si que es cierto que desde el Històrics hasta aquí hemos dado un paso adelante y estoy contento de como hemos acabado la pretemporada. Contra el Olot y el Terrassa estuvimos muy bien y creo que llegamos bastante preparados pero no podemos bajar ni un pistón el nivel porque de ser así no daríamos el rendimiento que tenemos que dar”.

Los días que restan hasta el estreno del sábado ante el Torremolinos van a ser muy importantes: “También he comprobado que en alguna posición los jugadores me lo han puesto muy difícil y no es porque hayan dado un gran nivel, así que tendremos que seguir trabajando para llegar lo mejor posible al primer partido en el campo del Torremolinos”.