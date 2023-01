Becerra rescata al Espanyol B en Olot y el Terrassa amplía su racha

Xumetra adelantó a los de la Garrotxa pero el filial perico consiguió llevarse un punto del Municipal El Terrassa, por su parte, venció al Ebro por la mínima y ya suma trece partidos sin conocer la derrota

Justo empate (1-1) entre Olot y Espanyol B, que se dejaron la piel sobre el terreno de juego y lograron un punto por bando. Los de la Garrotxa se pusieron muy pronto por delante en el marcador. Un servicio largo de portería acabó sorprendiendo a la defensa visitante y Xumetra, muy oportuno, hizo el 1-0 aprovechándose del error de la zaga del filial. El Espanyol B pudo empatar al filo del descanso, pero el remate de cabeza de Becerra tuvo una gran respuesta del portero Arnau.

El Olot no supo cerrar el partido y lo pagó caro. Precisamente, el delantero del filial no perdonó en la segunda mitad, y consiguió el 1-1. Luego, la presión rojilla no tuvo el premio que buscaba pese a que los visitantes jugaban en inferioridad numérica. Busquets y Saidou agitaron los últimos minutos del partido pero no consiguieron materializar sus ocasiones.

Finalmente el filial perico encadenó su segundo empate consecutivo para situarse en la cuarta posición en la tabla. El Olot, por su parte, sigue penúltimo con 13 puntos, a 8 de la salvación. A pesar de firmar las tablas con un equipo muy complicado, las sensaciones en el club de la Garrotxa fueron agridulces, ya que consiguieron adelantarse en el luminoso.

Terrassa 1-0 Ebro: Un gol tempranero de Jordi Cano es suficiente para el Terrassa

Continúa la racha del Terrassa en la liga, al sumar el decimotercer partido sin perder. Ante el Ebro tuvo que emplearse a fondo para doblegarle. Jordi Cano puso por delante a los egarenses en la primera acción de ataque. Fue a la postre el tanto de la victoria local. Los de Jordi López siguen demostrando que son uno de los equipos más competitivos de la categoría.

Alzira 1-0 Badalona Futur: Joel decide en el descuento

Buen arranque de la segunda vuelta del Alzira, que hizo valer un gol de Joel Rodríguez para vencer a un Badalona Futur que mereció un mejor resultado y que se lo puso muy difícil a los valencianos. El tanto llegó en el tiempo de añadido para frustración del Badalona.

Deportivo Aragón 0-0 Prat: El Prat rasca un punto en Zaragoza

El conjunto de Pedro Dólera se llevó un empate de la Ciudad Deportiva en un partido deslucido por el viento. En la primera parte lo tuvo a favor y pudo avanzarse con varias ocasiones, pero tras el descanso fue el filial quien estuvo algo mejor a favor de viento.

Lleida Esportiu 0-0 Teruel: Tablas insuficientes para un Lleida que fue superior

Mereció más el Lleida Esportiu ante un Teruel mucho más conservador. Alpha pudo abrir el marcador para los azulados, que quisieron más el balón y marcaron el ritmo del partido en la primera parte. El Teruel, mientras, esperó su oportunidad para sorprender a los ilerdenses, y apenas creó acciones de ataque.

Ya en la segunda mitad, el dominio local no se reflejó en el marcador. El conjunto leridano amenazó a los visitantes por los costados con buenos desmarques de Quadri y Agüero que no encontraron portería.

Con el paso de los minutos, el Teruel ganó presencia en el juego y tuvo varias ocasiones peligrosas, aunque Iñaki Álvarez se mostró muy seguro bajo palos y mantuvo el empate en el luminoso.

Manresa 0-2 Valencia Mestalla: Gonzálbez castiga al Manresa

El conjunto catalán no fue capaz de seguir el ritmo del filial del Valencia, que jugó un partido muy serio en ataque y en defensa. Los valencianistas jugaron una gran primera parte, donde dominaron territorialmente. Obtuvieron su recompensa antes de la media hora gracias al acierto de Alberto Marí, que remató una asistencia de Javi Guerra a la espalda de los centrales locales.

Tras el paso por los vestuarios, y pese a jugar con diez, el equipo local no bajó los brazos. Sin embargo, Pablo Gonzálbez, de falta y prácticamente en la última jugada, liquidó el enfrentamiento. A pesar de la derrota, el Manresa se mantiene en el playoff.