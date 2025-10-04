Barça-Ronin FC: el primer paso de un duelo que puede llegar la próxima década

El ambicioso proyecto del Ronin FC de Ibai Llanos emprende este fin de semana un nuevo episodio en Quarta Catalana, la última categoría del fútbol de Cataluña.

Y es que el equipo de reciente creación, que sueña con llegar a la élite del fútbol español, se enfrenta este domingo al filial de la Penya Blaugrana Castellbisbal. Un duelo ante un equipo con los colores y el sentimiento del FC Barcelona que puede ser la primera piedra del camino de un equipo que, en la próxima década, podría enfrentarse al Barça en la Primera División española.

Aunque para eso quedan muchos años. Mínimo, en la próxima década. Y es que, en un hipotético e impecable caso en el que el Ronin FC ascienda de categoría deportivamente cada año, tardaría 10 años en llegar a LaLiga EA Sports, algo que nunca nadie ha conseguido antes.

Y es que, de momento, tal y como afirmó el propio propietario, el club no se plantea comprar plazas en categorías más altas, lo que les permitiría saltar algunos pasos, como ya hicieron en el pasado clubes como el Andorra FC, el Intercity, el Badalona Futur o el Atlètic Lleida.

Actualmente, el Ronin, con pleno de victorias en sus dos partidos de liga, se encuentra en la segunda posición de la tabla de la cuarta división catalana, por detrás del Juventud 25 de Septiembre 'B' por la diferencia de goles (+13 vs. +15).

El club local, por su parte, ocupa la penúltima plaza de la clasificación con dos derrotas: un contundente 9-0 ante el líder de la categoría y una derrota por la mínima ante el Incresa Atlético Club Fútbol.

"Un día único, con sorpresas, ambiente, y sin importar el resultado futbolístico, disfrutaremos de esta gran experiencia que nos ha regalado el fútbol", decía el club en redes sociales, dando la bienvenida al equipo de Ibai Llanos al Municipal de Castellbisbal.