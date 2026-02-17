El Barça Atlètic, finalista de la Copa Catalunya

El Barça Atlètic ya tiene su plaza en la gran final de la Copa Catalunya. En una tarde de fútbol serio, trabajado y con un desenlace donde no faltó la emoción y la incertidumbre, el filial azulgrana logró imponerse al FC Andorra por 2-1. Un gol de Joaquín Delgado en el tramo final del segundo acto deshizo la igualdad y permitió a los pupilos de Juliano Belletti superar un obstáculo de máxima exigencia.

El partido nació con un ritmo frenético impuesto por el conjunto tricolor. Los de Carlos Manso avisaron primero con un disparo de Olabarrieta que se estrelló en el poste y varias intervenciones de mérito de Emilio Bernad. Sin embargo, la pegada azulgrana no perdonó. En el minuto 24, tras una excelente jugada coral, Guille Fernández cazó un balón en el área y fusiló a Owono con un disparo potente para abrir la lata.

La alegría local, no obstante, duró poco: solo seis minutos después, Théo Le Normand recogió un centro lateral para poner las tablas con un remate de primeras que dejó el encuentro totalmente abierto al descanso.

La segunda mitad fue un tablero de ajedrez hasta que Belletti movió ficha con un triple cambio, dando entrada a piezas como Shane Kluivert y Guillem Víctor. El Andorra dominó por tramos, obligando a la zaga azulgrana a emplearse a fondo, pero el Barça Atlètic supo esperar su momento. Fue en el minuto 77 cuando Joaquín Delgado apareció para mandar el balón a la red y desatar la euforia poniendo un 2-1 que obligó al Andorra a volcarse con todo.

Los últimos diez minutos fueron un auténtico ejercicio de supervivencia y contragolpe. El Andorra rozó el empate con un remate de Yerai que salvó Emilio con una mano prodigiosa, pero el filial también pudo haber aumentado su ventaja cuando Shane Kluivert estrelló un zurdazo en la madera en el 86’ y, apenas dos minutos después, Toni Fernández volvió a encontrarse con el poste tras un disparo desde la frontal.

Ya en el tiempo añadido, con el partido roto, Toni Fernández volvió a tener el tercero en sus botas en un mano a mano ante Owono, pero el cansancio le pasó factura y mandó el balón fuera. El Andorra buscó el milagro hasta el minuto 94, pero la solidez defensiva de los de Belletti fue irreprochable.

FICHA TÉCNICA

Semifinal/Johan Cruyff/728 esp.

2 Barça Atlètic: Emilio Bernad; Espart (G. Víctor, 46’ (Walton, 84’), Campos (Leo Saca, 77’), Cortés, Oduro; Guille Fernández, Marqués (Villar, 46’), Fariñas (Rodríguez, 77’); Toni Fernández, Joaquín y Óscar Ureña.

1 FC Andorra: Owono; Petxarroman, Bomba (Yeray, 71’), Alende, Martí Vilà; Olabarrieta, Akman, Le Normand, Álvaro Martín (Carrique, 70’), Cerdà (Minsu, 70’); Marc Cardona (Lautaro, 70’)

Goles: 1-0 (24’): Guillermo. 1-1 (30’): Le Normand. 2-1 (77’): Joaquín.

Árbitro: Gonzalo Romero (Colegio de Tarragona). TA: G. Víctor, Bernad; Alende, Petxarroman, Bomba