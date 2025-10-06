Baño del líder a un flojo Cornellà

El líder demostró su fortaleza. Ayer, se exhibió ante uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso. Un tempranero gol marcó el desarrollo de un partido donde los verdes apenas dieron muestras de poder luchar por los puntos. Mantuvieron el tipo hasta el descanso y luego estuvieron a merced del Badalona.

Los escapulados madrugaron con el gol. A los cinco minutos, Toni Larrosa colocaba el 1-0 después de superar por bajo la salida de Rubén Miño. Luego, el meta verde evitó más goles locales con una doble acción ofensiva. Antes del descanso, Miño volvió a sacar su clase evitando el segundo tanto local que dominó por completo el periodo.

En la segunda mitad, los de Pedro Dólera no aflojaron. Ayala, con un remate de cabeza, amplió la cuenta para los suyos. Y sin tiempo para rehacerse del golpe, los verdes encajaron el tercero. El enfrentamiento quedaba sentenciado. Aún hubo tiempo para más goles ante un equipo visitante totalmente hundido. Pime firmó el cuarto. El tanto del honor del Cornellà lo consiguió Stefan.