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Fútbol catalán

Bakis, nuevo delantero del Nàstic

El delantero turco, de 32 años, firma por el conjunto grana tras haber sido uno de los nombres que más convencían a la dirección deportiva

Su experiencia y conocimiento del fútbol español tras haber militado en el Zaragoza y Andorra, factor determinante

Sinan Bakis, en su etapa en el Zaragoza

Sinan Bakis, en su etapa en el Zaragoza / @RealZaragoza

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El Nàstic ha cerrado el fichaje de Sinan Bakis, el ‘nueve’ que buscaba con insistencia para completar su delantera de cara a la temporada 2026-27.

El atacante turco de 32 años se convierte en el refuerzo prioritario de Xisco Campos y Tomeu Nadal en este tramo final del mercado. Bakis era el perfil que más convencía en el área deportiva grana desde hace varias semanas. Su nombre se barajó con fuerza apenas se confirmó que estaba disponible y las negociaciones se aceleraron en los últimos días hasta cerrar el acuerdo.

El club tarraconense necesitaba una referencia ofensiva con presencia física, juego de espaldas y capacidad aérea después de la profunda reconstrucción de la plantilla.

Bakis encaja a la perfección en ese rol y aporta, además, un valor diferencial: conoce el fútbol español tras su paso por Real Zaragoza y Andorra.

Esa experiencia previa elimina casi por completo el periodo de adaptación y garantiza un rendimiento inmediato, algo que Nadal y su equipo valoraron de forma especial.

El delantero llega para aportar jerarquía y liderazgo en un ataque completamente renovado. Con su llegada, Xisco Campos gana un perfil distinto en los últimos metros: un ariete con envergadura capaz de fijar a los centrales y generar espacios. El fichaje cierra una de las últimas lagunas que el cuerpo técnico había detectado antes del inicio liguero.

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Bakis afronta ahora el reto de convertirse en la referencia goleadora del nuevo Nàstic. El conjunto grana, inmerso en un proyecto ambicioso en Primera Federación, confía en que su experiencia en ligas exigentes le permita liderar el ataque y contribuir a pelear por las posiciones altas de la tabla.

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