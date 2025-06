Más bajas en el CE Sabadell

Ryan Bakayoko no formará parte de la plantilla del Sabadell la próxima temporada. El francés, por tanto, solo habrá estado una temporada en el equipo arlequinado, una temporada que comenzó con mal pie al sufrir una lesión muscular que le dejó fuera de las convocatorias al poco de empezar la Liga.

Y no fue hasta la segunda vuelta cuando pudo volver a estar disponible. Entonces ya con Movilla en el banquillo el francés fue bastante utilizado por el técnico de Barakaldo, con un balance de once partidos y tres goles. No tuvo el protagonismo esperado en el play off porque una roja directa ante el Mestalla le dejó sin poder jugar el primer partido ante el Éibar B. Fue titular en la ida ante el UCAM Murcia, pero no jugó en la vuelta.

Bakayoko, nacido en Montpellier, Francia, hace 23 años, se formó en las categorías inferiores del Montpellier debutando en la Ligue 2 y disputando 22 partidos con el Niort antes de afrontar su primera experiencia fuera de Francia.

También causa baja Miquel Ustrell, jugador formado en el Obrador. El reusense abandona el club después de cuatro temporadas marcadas por altibajos, con grandes momentos como en un gran partido en el que demostró todas sus virtudes contra el Terrassa, en la Copa Catalunya, con un gol sensacional. Pero esta temporada ha tenido poca participación, con solo dos goles. Como en el caso de Bayakoko, ya no será licencia sub-23.

A estas dos bajas hay que sumar las de Lluc Matas, Pedraza, Javi Feria, Javi Morcillo, Trapero y Peque Polo.

De momento, pocas novedades en cuanto a altas aparte de la renovación de 'Urri' hasta 2027. El centrocampista de Vic ha renovado contrato con el CE Sabadell y continuará vinculado por dos temporadas más.