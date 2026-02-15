Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Badalona vuelve a mandar

Dos goles de los escapulados en la primera parte encarriló su victoria

La reacción del equipo verde no fue completa ante un rival muy solvente

Los de Pedro Dólera asaltaron el Nou Municipal

Los de Pedro Dólera asaltaron el Nou Municipal / CF Badalona

Marçal Fontanals

El Badalona impuso su ley en el Nou Municipal en un duelo vibrante entre aspirantes que acabó con el reinado de los verdes. El encuentro comenzó con un susto visitante, con un balón al palo a balón parado, pero la respuesta escapulada no tardó en llegar. En el minuto 26, Josu aprovechó una mala salida de Isaac Vila para dibujar una parábola perfecta hacia la red, balón no entró por muy poco. Apenas cuatro minutos después, Joaco redobló la apuesta con una gran jugada personal finalizada con un disparo potente. Era el 0-1. Antes de que el Cornellà pudiera reaccionar, de nuevo Josu firmó el segundo desde la frontal con otro zapatazo.

En la reanudación, Toni Larrosa fusiló a Vila tras una escapada rápida, poniendo el 0-3 que parecía definitivo. Los cambios de Ignasi Senabre dieron aire a su equipo. Marc Fernández acortó distancias. Luego, Joan Benet alimentó la esperanza en la recta final con el 2-3. El Cornellà buscó la épica, pero en el tiempo añadido, una gran acción de Diawara por la banda fue culminada por Pime para cerrar el definitivo 2-4, que devuelve al Badalona al liderato.

Cornellà: Isaac Vila; De la Peña, Ot Serrano, Aliaga, Marc Fernández, Pereira (Joan Benet, 58’), Ajani (Marc, 84’), Dídac Rodríguez (Ian , 84’), Bruno (Tomás, 58’), Stefan y Manel (Leo Dos Reis, 46’).

Badalona:Azón; Marco, Manrique, Ayala, Guzmán, Morales, Toni Larrosa (Robert Simón, 58’), Joaco (Diawara, 82’), Óscar Gómez (Pime, 70’), Josu (Albert, 58’) y Peris.

Goles: 0-1 M. 29 Joaco. 0-2 M. 33 Josu. 0-3 M. 47 Toni Larrosa. 1-3 M. 64 Marc Fernández. 2-3 M. 81 Joan Benet. 2-4 M. 97 Pime.

Árbitro: Caro Gallardo. T.A: Marc Fernández, Isaac Vila, Bruno Lorente, Manel Lozano / Diawara. Roja a Moha Ajani (92’).

Campo: Nou Municipal

