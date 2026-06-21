El Badalona sigue en Tercera RFEF

El sueño del ascenso se esfumó para un Badalona que rozó la prórroga, pero finalmente no podrá acompañar al Manresa a Segunda RFEF. Bajo un calor sofocante, los de Mikel Azparren dominaron, aunque perdonaron en exceso ante la portería de Álex Cobo. La falta de pegada volvió a condenar a un equipo que buscó el gol hasta el final. Pese a un arreón desesperado, la red visitante no se movió tras el 2-0. El Compostela, muy serio y ordenado, aguantó las embestidas y celebró su objetivo. Los locales se quedaron a las puertas de la gloria.

Con el firme objetivo de materializar la remontada, el conjunto escapulado tomó el mando desde el inicio en busca del gol. En contraste, los visitantes gallegos optaron por una postura cautelosa, evitando arriesgar en exceso debido a su ventaja inicial de tres goles. No tardó en llegar la primera ocasión clara en un centro de Josu que Júnior remató en el corazón del área, obligando a Álex Cobo a realizar una intervención de gran mérito. El cuadro local mantuvo el asedio con un remate de Josu que se marchó fuera. Poco después, Toni Larrosa se quedó cerca de rematar un centro raso y, acto seguido, intentó sorprender al guardameta rival con un disparo lejano.

Aunque el equipo santiagués atravesó dificultades ante el empuje local, su seriedad defensiva permitió neutralizar cualquier ofensiva. Antes de alcanzar la media hora de juego, nuevamente Toni Larrosa dispuso de una nueva ocasión, pero su remate dentro del área se marchó por encima del arco. El Badalona continuó generando peligro en un duelo que se convirtió en un monólogo escapulado. Ya en el minuto 34, Diawara puso en aprietos a Víctor López en una acción dentro del área, aunque el meta se mostró muy seguro. El marcador permaneció sin cambios hasta el descanso, a pesar de que Joaco tuvo una última oportunidad antes de finalizar la primera parte y de que el Badalona, por méritos, mereció el gol.

En la segunda mitad, el Badalona mantuvo el guion de la primera parte. El equipo local se mostró volcado totalmente sobre el área rival. La presión fue constante ante una portería del Compostela bien cerrada. Júnior dispuso de una oportunidad inmejorable para inaugurar el marcador. El jugador no pudo aprovechar una asistencia precisa de Toni Larrosa. Con el paso de los minutos, los nervios empezaron a aflorar con fuerza. El conjunto local no desistió y continuó buscando el ansiado premio. Fue en el minuto 70 cuando finalmente llegó el tanto de la esperanza. Josu ejecutó un saque de esquina medido buscando el corazón del área. Bermu se elevó por encima de todos para conectar un certero cabezazo. Con ese 1-0, el Badalona creyó firmemente que la remontada era real. En el minuto 90, Maceira, en su intento de rechazar el balón, lo introdujo en su portería para elevar el 2-0 al marcador. El Badalona intentó forzar la ansiada prórroga, pero se quedó sin tiempo. Una victoria agridulce que puso un punto final a la temporada para el Badalona, que seguirá en Tercera RFEF.

Badalona: Víctor López; Marco, De Marco (Pime,59’), Manrique (Albert, 84’), Robert Simón (Toni Peris, 78’), Toni Larrosa (Reche, 84’), Joaco, Diawara, Júnior (Aso, 59’) y Josu.

Compostela: Álex Cobo; Valín, Quico, Crespo, Riki Mangana, Diego Uzal, Samu (Aarón, 86’), Parapar (Unai, 66’), Guisande (Cañi, 66’), Armental (Goris, 59’) y Charly (Maceira, 59’).

Goles: 1-0 (70’): Bermu. 2-0 (90’): Maceira (p.p.).

Árbitro: Pacheco Guijarro, del colegio balear. Amonestó al local Aso; y a los visitantes Álex Cobo, Aarón, Maceira, Valín y Armental.

Campo: Estadi Municipal. Unos 3.500 espectadores.