Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Girona - BarcelonaAlineación BarçaDónde ver Girona - BarcelonaGirona - Barcelona horarioPedri HotelRicky RubioAbdeGirona LamineRaphinhaConvocatoria BarcelonaReal SociedadNico WilliamsArbeloaMourinhoMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazCuándo juega BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaTest F1Calendario F1Dónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

Fútbol catalán

De Badalona a Manresa

Los dos equipos mandan empatados en la clasificación abriendo una brecha de tres puntos con el Cornellà

El equipo de Sergio Trullàs suma doce victorias, el que más del grupo

Jugadores del Badalona celebrando un gol

Jugadores del Badalona celebrando un gol / @cfbadalonasad

SPORT.es

SPORT.es

El CF Badalona y el CE Manresa, empatados en lo más alto, no solo sostienen el liderato: han abierto una pequeña brecha. Tres puntos sobre el Cornellà y ocho respecto al sexto clasificado configuran un escenario de blindaje clasificatorio.

En el Nou Estadi Municipal, el Badalona firmó una demostración de madurez competitiva. El 0-2 al descanso —con los tantos de Juaco y Josu— respondió a un plan de partido ambicioso, presión alta y eficacia en área rival. El Cornellà reaccionó hasta situarse 2-3 en el minuto 81, pero la gestión emocional escapulada fue impecable. En el último suspiro, Pime, asistido por Tom Diawara, rubricó el 2-4 definitivo. Más que tres puntos: una declaración de jerarquía ante un rival directo.

De forma paralela, el Manresa ejecutó un ejercicio de control competitivo en el Camp d’Esports ante el Lleida. Contexto adverso —césped natural exigente y viento racheado— y respuesta solvente. Moha Ezzarfani abrió el marcador con un disparo a la escuadra y David Momoh cerró el 0-2 con un remate de oportunismo. El técnico Sergi Trullàs incluso dio entrada a juveniles en el descuento, síntoma inequívoco de confianza.

El dato estructural es incontestable: ocho puntos sobre el sexto implican margen de error. Incluso dos tropiezos consecutivos no comprometerían plaza de privilegio. En cambio, el Cornellà queda sometido a máxima exigencia: cualquier desliz puede costarle caro.

Noticias relacionadas y más

La carrera por el ascenso directo parece haber mutado en un mano a mano. El oficio competitivo del Badalona frente a la inercia arrolladora del Manresa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL