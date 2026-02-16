De Badalona a Manresa

El CF Badalona y el CE Manresa, empatados en lo más alto, no solo sostienen el liderato: han abierto una pequeña brecha. Tres puntos sobre el Cornellà y ocho respecto al sexto clasificado configuran un escenario de blindaje clasificatorio.

En el Nou Estadi Municipal, el Badalona firmó una demostración de madurez competitiva. El 0-2 al descanso —con los tantos de Juaco y Josu— respondió a un plan de partido ambicioso, presión alta y eficacia en área rival. El Cornellà reaccionó hasta situarse 2-3 en el minuto 81, pero la gestión emocional escapulada fue impecable. En el último suspiro, Pime, asistido por Tom Diawara, rubricó el 2-4 definitivo. Más que tres puntos: una declaración de jerarquía ante un rival directo.

De forma paralela, el Manresa ejecutó un ejercicio de control competitivo en el Camp d’Esports ante el Lleida. Contexto adverso —césped natural exigente y viento racheado— y respuesta solvente. Moha Ezzarfani abrió el marcador con un disparo a la escuadra y David Momoh cerró el 0-2 con un remate de oportunismo. El técnico Sergi Trullàs incluso dio entrada a juveniles en el descuento, síntoma inequívoco de confianza.

El dato estructural es incontestable: ocho puntos sobre el sexto implican margen de error. Incluso dos tropiezos consecutivos no comprometerían plaza de privilegio. En cambio, el Cornellà queda sometido a máxima exigencia: cualquier desliz puede costarle caro.

La carrera por el ascenso directo parece haber mutado en un mano a mano. El oficio competitivo del Badalona frente a la inercia arrolladora del Manresa.