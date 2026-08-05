El Badalona se gana una plaza en la semifinal

El CF Badalona de Genís Sampietro ha sellado su pase a las semifinales de la 40ª edición del Torneo Històrics con una sólida actuación en la fase de grupos. Los escapulados combinaron efectividad ofensiva y solvencia para sumar los puntos necesarios y seguir vivos en la competición, mostrándose contundentes en partido decisivo que concluyó con una autoritaria goleada.

En el primer partido del grupo, la Montañesa y el Júpiter protagonizaron un duelo intenso que terminó 1-2 a favor de los gris-i-granas. Adrià Barón abrió el marcador con un disparo colocado tras una buena acción por la derecha. Poco después, Iker Vaquera amplió la ventaja en una contragolpe de cuatro contra uno. Alejo Orozco acortó distancias en el tramo final del primer tiempo con un chut seco tras un centro. El Júpiter se llevó el triunfo y, además, ganó la tanda de penaltis (2-3) que serviría como posible criterio de desempate.

En el segundo encuentro, los de Nou Barris se adelantaron pronto gracias a Ernest Forgas, que transformó una acción dentro del área y confirmó el olfato goleador por el que ha sido fichado.

El Badalona dominó el balón, pero encontró una defensa ordenada. En el tramo final, el capitán Toni Larrosa igualó con un disparo teledirigido desde la zona de tres cuartos, un gol de clase que mantenía vivas las opciones de los escapulados.

El partido decisivo enfrentó a Badalona y Júpiter. Los de Genís Sampietro no dieron opción. Éric Iglesias, fichaje procedente del Coria, abrió el marcador con un potente disparo tras una acción individual. El mismo delantero marcó el segundo poco después en una brillante acción. Robert Simón cerró la goleada (3-0) con un chut muy potente tras una centrada desde la izquierda. El resultado certificaba la clasificación del Badalona.

Con estos resultados, el conjunto badaloní supera la fase de grupos y se mete en semifinales. La combinación de goles de calidad, el liderazgo de jugadores como Toni Larrosa y la aportación de recién llegados como Éric Iglesias han sido determinantes. Genís Sampietro y sus jugadores afrontan ya la semifinal que les enfrentará al Hospitalet.

Montañesa 1

CE Júpiter 2

segunda jornada/GUINARDÓ

Montañesa: Josep; Alejo, Valdivia, Maikel, Lluc, Warren, Kola, Álvaro Torres, Youseff, Alex Vázquez y Alfonso. También jugaron Moha, Marc Bello, Melero, Valdivia.

CE Júpiter: Carlos Nadal; Arnau, Oliver, Marcelo, Vaquera, Llur, Baron, Gurrea, Dani, Álex García y Peña.

Goles: 0-1 (9’): Barón. 0-2 (25’): Vaquera. 1-2 (37’9: Alejo.

Árbitro: Álvaro Sánchez. TA:Melero, Moha Traore (2A, 38’); Àlex García.

CF Badalona 1

Montañesa 1

segunda jornada/GUINARDÓ

CF Badalona: Olivera; Pol Gimeno, De Marco, Ayala, Sauret, Yahir, Larrosa, Miranda, Bonilla, Josu y Aso. También jugaron Martí Alonso.

Montañesa: Baño; Sierra, Batalla, Soldado, Pujol, Pape, Melero, Toro, Ernest Forgas, Baik, Valdivia.

Goles: 0-1 (7’): Ernets Forgas. 1-1 (40’): Larrosa.

Árbitro: Joan Canós. TA: x; Forgas, Pape.

CF Badalona 3

CE júpiter 0

segunda jornada/GUINARDÓ

CF Badalona: Jaime; Casti, Simón, Iglesias, Tiago, Eric, Bermu, Marti Alonso, Expósito, Callis y Diawara. También jugaron Aso

CE Júpiter: Axel; Cristian, Biel, Bassols, Martí; Iker, Patrick, Marc Barceló; Adri Barón, Uroz, Marc Berenguel. También jugaron Álex Garcia, Gurrea, Dani.

Goles: 1-0 (14’): Iglesias. 2-0 (35’): Iglesias. 3-0 (43’): Simón.

Árbitro: Xavier Montava.