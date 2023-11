El Badalona Futur vuelve a conquistar la Copa Federación

El club, tres años después de ganar por primera vez la competición bajo el nombre de Llagostera, logró otra conquista derrotando al Talavera (1-2) Jaume Pascual y Peque Polo adelantaron a los de Ferran Costa pero Dago hizo soñar a un cuadro cerámico en un partido que tuvo de todo

El Badalona Futur lo ha vuelto a hacer. El club, que en 2020 ya conquistó la Copa Federación cuando aún se llamaba Llagostera, amplia su vitrina con el título logrado en 2023. Los de Ferran Costa basaron su logro en una gran primera mitad donde pudieron sentenciar la final pero terminaron sufriendo en un partido caliente contra el Talavera de la Reina (1-2). Los de Pedro Díaz, con un gol de Dago tras el descanso, hicieron temblar la renta lograda por Jaume Pascual y Peque Polo, aunque el Futur mostró su garra y mantuvo el resultado.

FICHA TÉCNICA Copa Federación TAL 1 ________________ 2 BFU ALINEACIONES Talavera Álex, Loukou, Anglada (D.Ramos, 72’), Morante, Josema (Connor, 61’); Julen, Rementería, Tass (Dago, 46’); Abeledo, Szyma y Edu (Pipo, 61’). Badalona Futur Badalona Futur: Ortega, Espínolo, Pedraza, Genar, Aleix Roig (Xiker, 84’); Barrero, Sergio Cortés, Segura, Jaume Pascual (M.Vargas, 86’), Peque Polo (Édgar, 91’) y Valverde (Isaiah, 86’). Goles 0-1 M.7Jaume Pascual; 0-2 M.43 Peque Polo; 1-2 M.47 Dago. Árbitro Árbitro: García Arriola.TA Tass, Rementeria, Dani Ramos, Szyma / Jaume Pascual, Pedraza, S.Cortés y Segura.TR: Al local Dago (97’). Incidencias El Prado de Talavera de la Reina ante 2.362 espectadores.

Ya lo avisaba Ferran Costa en la previa. “Somos un equipo forjado en la adversidad. Nos hemos ganado el derecho a jugar este partido”. Se lo habían ganado y pronto demostraron por qué frente al líder del grupo 5 de Segunda Federación. Con un once muy titular, en lo que era un serio aviso de tras haber superado un auténtico ‘calendario Champions’ no estaban por morir en la orilla, en su primera llegada clara no perdonaron.

Jaume Pascual recuperó un balón en área rival tras una falta lateral cuando todo el Talavera ya salía de su cobijo y su disparo acabó en el fondo de las mallas. No sin suerte, ya que primero el balón dio en Josema y posteriormente en el larguero antes de besar la red. Apenas era el minuto 7, pero es que dos después Victor Valverde acarició el 0-2 con una gran jugada personal que terminó en un disparo al palo.

Ignacio Abeledo trataba de imponer criterio en el Talavera pero lo cierto es que el duelo lo gobernó con solvencia el cuadro catalán en el primer acto. Otra vez Valverde, cerca de la media hora, buscó un gol que le negó Álex Fernández con una buena intervención abajo. El meta de los cerámicos mantuvo con vida a los suyos aunque pudo hacer más en el 0-2. Álvaro Espínola filtró un balón que Peque Polo convirtió en otro en un tiro que tocó Álex sin poder detenerlo.

Pese a ser ya el minuto 43, el Futur gozó de dos claras ocasiones para rematar la final. Primero Valverde, que condenado por un mal control no encaró bien al cancerbero local. Después, ya en el añadido, Peque Polo acarició el doblete en una jugada de estrategia pero con todo a favor remató fuera.

De la sentencia al sufrimiento

Lo pudo pagar muy caro en el segundo tiempo el conjunto de Ferran Costa. Pedro Díaz introdujo a Dago por Tass y el delantero franco marfileño tardó dos minutos en cargar munición y disparar a la red. En un córner que la zaga no acertó en despejar entró con todo en el corazón del área para acortar distancias y revivir a El Prado, que acogía a más de 2.000 almas.

Era su momento, en su estadio, y el Talavera empezó a tirar del carro. El propio Dago la tuvo en el 49’ con un remate de cabeza que no calculó bien y se marchó fuera. Se la puso con magia Alexander Szymanowski, el veterano excapitán del Leganés que a sus 35 años sigue atesorando muchos quilates en su pierna zurda.

El dominio del Talavera rozó el premio en el minuto 82 cuando Pipo, otro de los recambios del elenco cerámico, rubricó una jugada personal por banda izquierda con un tiro que José Ortega desvió a córner. Pese al acoso local el Badalona Futur pudo aguantar el tipo y con un partido que poco a poco se había ido ensuciando, Dago acabó expulsado por un manotazo a Espínola después de haber pisado también sin balón de por medio a Jaime Barrero.

Otra Copa Federación para una entidad que, de paso, se embolsó también un premio económico de 92.000 euros que nunca van mal y que se aseguró el billete para la primera eliminatoria de la próxima temporada Copa del Rey.