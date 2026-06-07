El Badalona elimina al Cornellà de Messi

A veces, los sueños se cumplen. Y si no se lo creen, pregunten a todos los que fueron con una camiseta escapulada al Municipal de Badalona para ver como su equipo creía hasta el final y acababa logrando la machada de remontar tres tantos de diferencia ante un Cornellà que acabó pecando de conservadurismo.

No fue nada sencillo, eso sí. En la primera mitad, más allá de un buen centro de Yaya que remató Pime y que desvió con gran acierto Isaac Vila, y de un remate desviado de Toni Larrosa, las ocasiones brillaron por su ausencia.

Pero todo cambió en la segunda mitad, cuando a los tres minutos un centro desde la izquierda lo descolgó Tom Diawara y lo remachó Josu a la red.

Era el inicio de la fe, y todo se podría haber desmontado como un castillo de naipes si el Cornellà hubiera marcado en una acción en la que Azon se volvió gigante y evitó el tanto del empate.

Y la insistencia siguió teniendo continuidad a poco más de veinte minutos para el final, cuando esta vez un centro por la derecha (la defensa del Cornellà hizo aguas durante toda la segunda mitad en la defensa de los centros laterales) lo remató con la testa Toni Larrosa para superar a Isaac Vila con una parábola imposible de detener.

El tiempo se agotaba, y justo al inicio del descuento, de nuevo en un centro al área, el balón le cayó a Marco Martínez tras una serie de rebotes y no perdonó definiendo potente y cerca del poste.

El tanto lo cambiaba todo, puesto que el Badalona pasaba a ser el clasificado por la mejor posición liguera. Y tuvo la sentencia en un remate de Aso al larguero. También perdonó el Cornellà un tanto que le hubiera dado el pase, y con diez jugadores el Badalona resistió hasta el final.