El Badalona despide a Pedro Dólera

La etapa de Pedro Dólera en el banquillo del CF Badalona ha llegado a su fin de la forma más abrupta e inesperada. Lo que durante meses pareció un proyecto sólido destinado al ascenso directo, se ha desmoronado en apenas treinta días. La contundente derrota por 4-1 frente al Manresa no ha sido más que la estocada final para un técnico que, pese a ostentar un registro global de solo cinco derrotas en 33 partidos, ha pagado el precio más alto por la pérdida de identidad en el momento más inoportuno de la temporada.

El detonante real de esta destitución no reside tanto en los números generales, sino en la alarmante parálisis que sufrió el equipo durante el mes de abril. Con apenas un punto sumado de los últimos doce en juego, el conjunto escapulado pasó de pelear por el liderato a ver cómo sus opciones de ascenso por la vía rápida se esfumaban jornada tras jornada. El empate sin goles ante la UE Tona fue el primer aviso de una sequía que se agravó con las derrotas ante la FE Grama y el filial del Europa, dejando al equipo sin capacidad de reacción.

Golpe de timón

La directiva badalonesa, tras una reunión de urgencia, ha decidido ejecutar el cambio de timón antes de que el daño sea irreversible. El objetivo es claro: buscar un “efecto choque” que limpie la mente de los jugadores de cara a las dos últimas jornadas y, sobre todo, para afrontar un play-off que ahora se presenta como el único camino hacia la Segunda Federación. La salida de Dólera, junto a su segundo Alberto Padilla, marca el fin de una apuesta que prometía estabilidad pero que ha terminado antes de lo previsto.