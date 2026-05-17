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FÚTBOL CATALÁN

El Badalona deja muy tocado al Hospi

Los ribereños generaron buenas opciones de gol, pero no fue su día en ataque

Marco, en el tiempo de añadido, firmó el 0-2 y pone la eliminatoria de cara para los escapulados

El equipo de Sergi Juste mereció un mejor resultado

El equipo de Sergi Juste mereció un mejor resultado / CE L'Hospitalet

Marçal Fontanals

El Badalona dio un paso de gigante para encarrilar la eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda Federación tras asaltar con autoridad el campo de un L'Hospitalet atenazado por los nervios.

Desde el pitido inicial, el conjunto visitante saltó al césped sin complejos, adueñándose del ritmo del encuentro frente a un rival voluntarioso pero temeroso. Óscar Gómez avisó primero, y poco después llegó la acción que rompería el choque: una zancadilla de Rubi sobre Joaco dentro del área que el colegiado no dudó en señalar. Desde los once metros, Toni Larrosa ejecutó la pena máxima con total serenidad para adelantar a los suyos. Los locales trataron de reaccionar con orgullo y buscaron la réplica por mediación de Ignasi Quer, pero se estrellaron una y otra vez contra un muro defensivo inquebrantable.

Tras el paso por los vestuarios, las esperanzas de remontada del Hospi se desmoronaron por completo debido a la expulsión de Sergio Aguza, que dejó a su equipo en clara inferioridad. El Badalona durmió el partido con madurez. Carlos Martínez estrelló el balón en el travesaño. Ya en el tiempo de añadido, cuando el partido agonizaba, Marco cazó con astucia un rechace del portero local en el área pequeña para firmar el definitivo 0-2. Con este resultado, los escapulados certifican su superioridad y dejan la clasificación muy de cara ante su afición.

FICHA TÉCNICA

L’Hospitalet: Aliaga; Rubi (Buba, 45’+), Ramón Marimón, Vitalie, Uri González (Adri García, 55’), Joel Lasso (Dani Molina, 79’), Flavio (Javi Serra, 79’), Sergio Aguza, Ignasi Quer (Carlos Martínez, 79’), Dani Hernández y Pelegrín.

Badalona: Azón; Marco, De Marco (Toni Peris, 86’), Piñol, Toni Larrosa (Pime, 65’), Bermu, Yaya Sidibe, Jaoco (Albert, 86’), Diawara (Robert Simón, 98’) y Óscar Gómez (Júnior, 65’).

Goles: 0-1 (16’): Toni Larrosa (pti.). 0-2 (97’): Marco.

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Árbitro: Montava Baqué, de la delegación de Barcelona. Amonestó a los locales Ramón Marimón e Ignasi Quer; y a los visitantes Júnior y Robert Simón. Roja a Sergio Aguza (73’).

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