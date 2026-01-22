'Badalona Crema', el documental: “Parecemos protagonistas de una serie de Netflix"

El CF Badalona da a conocer su nuevo documental. Bajo el título ‘Badalona Crema: el documental’, esta semana ve la luz una serie de estilo 'inside' centrada en el conjunto escapulado, que milita actualmente en Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español.

“El fútbol catalán es mucho más que Barça, Espanyol y Girona. Con este producto queremos reivindicarlo, poner en valor el otro fútbol, el de los clubes alejados de las categorías profesionales que, sin los recursos que los de Primera y Segunda, viven el juego con la misma pasión que ellos”, explica Sebastián Averbuj, productor general del proyecto.

La docuserie, realizada por Ondemand y NonStop Studios, está compuesta por varios episodios. Los dos primeros capítulos se estrenarán este jueves 22 de enero a las 19:00 y podrán verse en exclusiva en el canal oficial de YouTube del CF Badalona. En ellos aparecen algunas de las figuras más destacadas del club, como el entrenador Pedro Dólera o los propietarios de la entidad: Michel de Voronine, Marc Serra y Amir Garranah.

Cámaras en el vestuario

Desde octubre de 2025, el amplio equipo de Ondemand y NonStop Studios acompaña al CF Badalona de forma permanente y sin restricciones. Durante meses han seguido el día a día de un club centenario en plena lucha por el ascenso a Segunda RFEF.

Discusiones en el vestuario, muestras de cariño, tensión, emoción, lágrimas y celebraciones forman parte de una serie que narrará el camino del equipo hasta el final de la temporada, con independencia de si logra o no el objetivo deportivo. “Parecemos protagonistas de una serie de Netflix”, comentan desde el vestuario escapulado, un espacio al que ninguna cámara deja de acceder.

‘Badalona Crema: el documental’ combina la evolución deportiva del CF Badalona en la Tercera RFEF con los relatos personales de quienes forman parte del club. “Ponemos en el foco a jugadores, directivos y empleados anónimos, desconocidos para el público general, que permiten que un equipo como este pueda sobrevivir lejos del fútbol profesional.

Descubrimos a personajes como Miguelito, Sarabel y ‘Sevilla’, utilleros y alma del club; el de Antonio, que es el delegado y una de las personas más entrañables del CF Badalona, o el de Dani Rocafull, el más joven de la plantilla y que compagina los entrenos y los partidos con una ingeniería matemática que le obliga a estudiar durante los viajes del equipo”, detalla Sebastián Averbuj sobre el estreno, previsto para este jueves.