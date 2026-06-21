Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lamine YamalEspaña - Arabia Saudí horarioMundial DirectoRaphinhaMercado Fichajes hoyCarrera MotoGPVolta Catalunya femeninaValencia Basket - BarçaClasificación Tour de SuizaDoctor AldoEtapa 5 Tour de SuizaClasificación Volta a Catalunya Femenina 2026Eliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

En Directo

TERCERA RFEF

Badalona - Compostela, en directo hoy: sigue el partido de ascenso a Segunda RFEF, en vivo

Sigue en directo el partido decisivo para el asenso en el estadio de Badalona

El ascenso del Badalona favorecería a otros equipos

El ascenso del Badalona favorecería a otros equipos / @cfbadalonasad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Migue

El Badalona recibe al Compostela en casa para el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Sigue el partido en directo

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL