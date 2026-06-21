Badalona - Compostela, en directo hoy: sigue el partido de ascenso a Segunda RFEF, en vivo

En el apartado deportivo, Mikel Azparren está pendiente de Rocafull, Víctor Morales, Óscar Gómez y Azón, que se perdieron el partido en Compostela. Por el contario, la noticia positiva es el regreso de los sancionados Josu y Pol Júnior. El bloque llega mentalizado para dominar el juego desde el pitido inicial y buscar un gol temprano que meta el miedo en el cuerpo al rival. Precisamente, el Compostela no llegará solo.

Se espera la presencia de unos 150 aficionados gallegos que se desplazarán para intentar blindar la ventaja conseguida en el partido de ida. Secho Martínez, técnico del equipo santiagués, regresa al banquillo tras cumplir un partido de sanción.