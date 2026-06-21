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Badalona - Compostela, en directo hoy: sigue el partido de ascenso a Segunda RFEF, en vivo
Sigue en directo el partido decisivo para el asenso en el estadio de Badalona
Migue
El Badalona recibe al Compostela en casa para el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Sigue el partido en directo
¡Gran ambiente en el Municipal de Badalona! ¡Esto arranca en breve!
En el apartado deportivo, Mikel Azparren está pendiente de Rocafull, Víctor Morales, Óscar Gómez y Azón, que se perdieron el partido en Compostela. Por el contario, la noticia positiva es el regreso de los sancionados Josu y Pol Júnior. El bloque llega mentalizado para dominar el juego desde el pitido inicial y buscar un gol temprano que meta el miedo en el cuerpo al rival. Precisamente, el Compostela no llegará solo.
Se espera la presencia de unos 150 aficionados gallegos que se desplazarán para intentar blindar la ventaja conseguida en el partido de ida. Secho Martínez, técnico del equipo santiagués, regresa al banquillo tras cumplir un partido de sanción.
“Todos estamos convencidos de que podemos hacerlo. Futbolísticamente lo tenemos que hacier bien, pero sin la gente es imposible”, asegura con firmeza el técnico del Badalona, Mikel Azparren, quien apela a la solidez mental de sus jugadores para superar el marcador adverso.
El club ha trabajado intensamente durante toda la semana para movilizar a sus aficionados. El mensaje desde el vestuario ha sido unánime: la remontada es posible, pero requiere de un apoyo incondicional desde la grada.
Se espera que el Estadi Municipal presente un lleno absoluto, con más de 4.000 aficionados dispuestos a convertir el feudo escapulado en una olla a presión que empuje a los locales hacia la gesta.
El Badalona tiene el partido más importante de la temporada y de los últimos años. Con la épica como bandera y la fe intacta, el conjunto de Mikel Azparren está preparado para una cita que puede cambiar el rumbo de la entidad escapulada: la vuelta de la eliminatoria ante la SD Compostela.
Tras el duro 3-0 encajado en tierras gallegas, el equipo escapulado tiene una misión clara: apelar al espíritu de remontada que ya demostraron frente al Cornellà para lograr el soñado ascenso a Segunda RFEF.
¡Vamos con las alineaciones!
Badalona: Víctor López; Martínez, De Marco, Manrique; Josu, Bermu, Simón, Larrosa, Junior; Peñalver, Diawara.
SD Compostela: Cobo; Valín, Crespo, Kiko, Mangana; Samuel Rodríguez, Uzal, Armental, Charly, Parapar; Guisande.
¡Bueeeenos días! Cobertura en directo de la vuelta del Badalona - Compostela, que dará un ascenso a Segunda RFEF... ¡arrancamos la previa!
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