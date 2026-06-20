El Badalona busca un nuevo milagro

El Badalona tiene el partido más importante de la temporada y de los últimos años. Con la épica como bandera y la fe intacta, el conjunto de Mikel Azparren está preparado para una cita que puede cambiar el rumbo de la entidad escapulada: la vuelta de la eliminatoria ante la SD Compostela. Tras el duro 3-0 encajado en tierras gallegas, el equipo escapulado tiene una misión clara: apelar al espíritu de remontada que ya demostraron frente al Cornellà para lograr el soñado ascenso a Segunda RFEF.

Ambiente de Gala

El club ha trabajado intensamente durante toda la semana para movilizar a sus aficionados. El mensaje desde el vestuario ha sido unánime: la remontada es posible, pero requiere de un apoyo incondicional desde la grada. Se espera que el Estadi Municipal presente un lleno absoluto, con más de 4.000 aficionados dispuestos a convertir el feudo escapulado en una olla a presión que empuje a los locales hacia la gesta. “Todos estamos convencidos de que podemos hacerlo. Futbolisticamente lo tenemos que hacier bien, pero sin la gente es imposible”, asegura con firmeza el técnico Mikel Azparren, quien apela a la solidez mental de sus jugadores para superar el marcador adverso.

Dos regresos

En el apartado deportivo, Mikel Azparren está pendiente de Rocafull, Víctor Morales, Óscar Gómez y Azón, que se perdieron el partido en Compostela. Por el contario, la noticia positiva es el regreso de los sancionados Josu y Pol Júnior. El bloque llega mentalizado para dominar el juego desde el pitido inicial y buscar un gol temprano que meta el miedo en el cuerpo al rival. Precisamente, el Compostela no llegará solo. Se espera la presencia de unos 150 aficionados gallegos que se desplazarán para intentar blindar la ventaja conseguida en el partido de ida. Secho Martínez, técnico del equipo santiagués, regresa al banquillo tras cumplir un partido de sanción.

El Badalona sabe que, con el calor de su gente y la inercia positiva de sus últimas actuaciones en casa, el milagro está a su alcance.