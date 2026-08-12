El Badalona no puede con el Al Ahly (0-3)

El Badalona vivió este miércoles una noche de categoría superior. Enfrentarse al Al Ahly, el club más laureado de África y uno de los grandes del fútbol árabe, no es un simple amistoso: es un examen de realidad. El conjunto egipcio, trece veces campeón de la Champions de la CAF y poseedor de más de 120 títulos, exhibió el potencial que le ha convertido en una institución de referencia continental.

El partido arrancó con un Badalona ordenado y ambicioso. A los 25 minutos llegó el momento decisivo del primer tiempo: penalti a favor de los visitantes. Jaime se erigió en protagonista al detener el lanzamiento de Sofiane Benjedida y mantener vivo el empate. El descanso llegó con 0-0 y la sensación de que el equipo local estaba compitiendo de tú a tú.

La segunda mitad, sin embargo, evidenció la diferencia de fondo. El Al Ahly, con mayor profundidad de plantilla y calidad individual, fue encontrando espacios. En el 64’ Mahmoud abrió el marcador y en el 73’ Aqtai Abdullah sentenció el 0-2. El resultado final refleja la superioridad del rival, pero no empaña el esfuerzo del Badalona.

El equipo árabe mostró, una vez más, el potencial que le permite aspirar a todo en el continente africano y presentarse con solvencia en escenarios europeos.

Para el Badalona, la noche deja lecciones útiles de cara al inicio de liga: competitividad, intensidad y la confirmación de que, incluso ante un gigante, se puede competir con dignidad.

CF Badalona 0

Al-Ahly Sporting 3

Amistoso/Municipal

CF Badalona: Jaime; Callis, Bermu, Ayala, Dem, Yahir, Josu, Gimeno, Aso, Pepe, Joaco.

Al-Ahly Sporting: El Shenawy; Eid, Yassin, Yasser, Fouad, Reda, El Saai, Afsha, El Shahat, Ben Jedida, Raafat. También jugaron Ali Mahmoud, Aqtai Abdullah, Zizo..

Goles: 0-1 (70’): Ali Mahmoud. 0-2 (85’): Aqtai Abdullah. 0-3 (89’): Zizo.