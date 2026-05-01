Azparren para el ascenso del CF Badalona

El CF Badalona ha movido ficha en un momento crítico de la temporada para intentar salvar el objetivo del ascenso. La entidad escapulada ha anunciado oficialmente que Mikel Azparren asume la dirección técnica del primer equipo de forma inmediata tras la salida de Pedro Dólera. Azparren, que se incorporó al club el pasado noviembre como responsable del fútbol base, da el salto al banquillo para afrontar un calendario de máxima exigencia: los dos partidos restantes de la liga regular y los seis encuentros correspondientes a la promoción de ascenso. El relevo llega motivado por una dinámica negativa en la que el equipo solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles, obligando a la directiva a buscar un revulsivo emocional.

El técnico navarro llega con un currículum contrastado en el fútbol catalán, donde destacó especialmente en la UE Sant Andreu entre 2016 y 2021. En el Narcís Sala, Azparren disputó dos promociones a Segunda B, conquistó la Copa Catalunya y alcanzó los octavos de final de la Copa del Rey. Tras su paso por la coordinación del fútbol base del RCD Espanyol y su etapa en el CE Manresa, el entrenador asume ahora el reto de devolver al Badalona a la categoría superior. Su profundo conocimiento de la estructura interna del club y su experiencia en eliminatorias de alta presión son las principales bazas para este tramo decisivo del curso. El debut de Azparren marcará el inicio de un camino de ocho "finales" donde el conjunto badalonés se juega el éxito de todo el año.