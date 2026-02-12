Una ausencia y un reto para el Gimnàstic

El Nàstic afronta este domingo una de las citas más determinantes del calendario reciente. El duelo ante el Betis Deportivo representa una oportunidad crítica para distanciarse de la zona de descenso. Por primera vez en la temporada, el conjunto grana deberá comparecer sin su futbolista más influyente: Jaume Jardí. La expulsión por roja directa del extremo ante el Villarreal B ha generado un vacío táctico difícil de cuantificar, pero evidente en la estadística: de los escasos dos goles anotados por el equipo en los seis partidos disputados este año, ambos han nacido de la bota o la presión del futbolista de Reus.

La evolución de Jardí durante este curso ha sido exponencial, pasando de ser una pieza de rotación a convertirse en el eje sobre el cual pivota toda la producción ofensiva del equipo. Con nueve goles y dos asistencias en su haber, su capacidad para decidir encuentros mediante acciones aisladas ha maquillado una preocupante sequía goleadora grupal. La dificultad de sustituirle no radica solo en su puntería, sino en su polivalencia para ocupar ambos perfiles o actuar por dentro, liberando espacios para los puntas.

Cristóbal Parralo dispone de varias vías para recomponer el ataque. La opción más equilibrada, y que ya ofreció resultados positivos en la victoria ante el Cartagena, sitúa a Juanda Fuentes en el extremo izquierdo. Esta disposición permitiría mantener la estructura habitual, otorgando la banda derecha a Pau Martínez o apostando por la verticalidad de Keyliane Abdallah. El extremo francés, que dejó sensaciones positivas en los minutos finales del último encuentro, se perfila como la alternativa de mayor desequilibrio individual para compensar la pérdida de desborde que supone la baja de Jardí.

Sin embargo, el rompecabezas táctico se complica por la ausencia simultánea de Aitor Gelardo en la medular. Sin el conector habitual entre la defensa y el ataque, el Nàstic corre el riesgo de quedar fracturado, lo que obligaría a delanteros como Marcos Baselga o Álex Jiménez a retrasar su posición para entrar en contacto con el esférico.

A los problemas en la vanguardia se suma la confirmación de la baja de Sergio Camus. El lateral cántabro sufre una pubalgia que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas, lo que abre una pugna por el carril derecho. Oriol Subirats, consolidado tras su reciente renovación hasta 2028, y Sergio Santos, cuya continuidad fue objeto de debate en el cierre del mercado, son los candidatos para blindar una defensa que necesitará su mejor versión para proteger a un equipo mermado en su capacidad de pegada.