El Atlètic Sant Just honra al fútbol catalán

La derrota ante el Mallorca no empañará jamás un día histórico para el Atlètic Sant Just, que plantó cara en todo momento a un Mallorca de Primera, que además dispuso de superioridad numérica desde la media hora de juego por la expulsión de Nacho Palacios.

Los de Conrad García cuajaron un partido más que digno, parapetrados desde el inicio en un 5-4-1 y poco a poco estirándose gracias a la verticalidad de su estrella Jan González.

De hecho, las dos primeras grandes ocasiones fueron para el sempiterno delantero sanjustense. En la primera, Jan recortó a Bergström y definió con la izquierda, pero Olaizola evitó el tanto cruzándose en la trayectoria. Poco después, Toni Domínguez le habilitó en profundidad con un servicio perfecto, pero el intento de vaselina de Jan se perdió por encima del travesaño.

El Atlètic Sant Just vivía sus mejores momentos, hasta que en un balón dividido Nacho Palacios alzó demasiado la pierna e involuntariamente topó con Mateu Jaume. El árbitro consideró la acción merecedora de tarjeta roja y dejó al Atlètic con uno menos.

Pese a la inferioridad, los del Baix Llobregat lograron sostener el empate hasta el descanso.

Tras la reanudación, un remate de Abdón lo desvió Picón sobre su propia portería para abrir el marcador. Con todo, el Atlètic siguió sin perderle la cara al partido.

Las fuerzas se acababan, y en la última media hora el Mallorca fue netamente superior. Abdón consiguió el segundo en una acción afortunada, y Toni Domínguez evitó la goleada con varias paradas.