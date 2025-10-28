El Atlètic Sant Just busca la machada ante el Mallorca

En 2010, año de fundación del Atlètic Sant Just, pocos podían imaginar que el crecimiento del club serían tan vertiginoso. Los del Baix Llobregat han conseguido avanzar paso a paso, desde la última categoría regional a, la temporada pasada, rozar el ascenso a categoría nacional (Tercera RFEF), siempre respaldados y reconocidos por practicar un fútbol ofensivo con jugadores de la casa.

El caso del Atlètic Sant Just es toda una rara avis en el fútbol. Por desgracia, a causa de los requirimientos de la RFEF, el encuentro se tendrá que disputar en el feudo de L’Hospitalet, a pocos kilómetros del estadio donde habitualmente juega como local el Atlètic.

Tras superar en la ronda previa al Atlético Calatayud por un contundente 1-7, los de Conrad García, técnico llegado del filial del Sabadell este curso, se enfrentarán a un Mallorca que empieza a reaccionar tras empezar el curso en una profunda crisis de resultados y de mal ambiente entre jugadores y cuerpo técnico.

El conjunto catalán se caracteriza por un juego de toque y un fútbol vistoso. En la portería, Toni Domínguez y Alex Honrubia se alternan en la titularidad. En la línea defensiva, Godwin ocupa el lateral derecho, y Nacho Palacios el izquierdo. Lucas Andreu y Picón suelen ocupar las posiciones de centrales, conformando una línea defensiva de plenas garantías.

Por delante, Erik Beattie, Pol García y Unai Melero son los más habituales (dejando un puesto para Tarru, Rupi o Aniol), y en el ataque Ander, y especialmente, la estrella Jan González, ponen la pólvora.