Fútbol catalán
El Atlètic Lleida vuelve al Ramón Farrús
El equipo leridano cambia de escenario en el partido del domingo 8 de marzo ante el Poblense
El club atiende así la petición de los capitanes de jugar en condiciones óptimas
El Atlètic Lleida ha anunciado oficialmente que el encuentro de la jornada 26 de 2ª RFEF frente a la UD Poblense, previsto para el domingo 8 de marzo (11:30 h), se disputará en el Campo Municipal Ramon Farrús en lugar del Camp d'Esports.
La decisión responde a los informes de la empresa Royal Verd, que advierten de la nula mejora del terreno de juego habitual, sumado al riesgo de deterioro por el partido oficial programado para el miércoles 4 de marzo.
El club atiende así la petición de los capitanes de jugar en condiciones óptimas, optando por el escenario donde la plantilla entrena a diario. La entidad leridana ha confirmado que ampliará la información organizativa y de accesos para socios y empresas el próximo lunes 2 de marzo, tras el duelo de este fin de semana ante la UE Sant Andreu.
