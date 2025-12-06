El Atlètic Lleida visita al líder

El Atlètic Lleida viaja a Mallorca para medirse nada más y nada menos que al líder, que solo ha cedido dos empates en su campo y que es el equipo menos goleado junto al Olot. En zona de descenso, con solo dos victorias, el equipo de Gabri García afronta un partido que aparenta difícil habida cuenta de que como visitante aún no ha ganado fuera y solo ha sumado dos puntos.

El técnico no se esconde: "La situación es urgente", con el equipo situado en zona de descenso, decimosexto con 11 puntos, a cuatro de la permanencia, consciente de que su plantilla se desplaza con tan solo 16 futbolistas, condicionada por sanciones, lesiones y desgaste acumulado. El entrenador insiste, no obstante, en activar convicción: “Hay que hacer creer a los jugadores que pueden ganar a cualquiera, porque ya lo hemos hecho”.

La visita al Poblense aparece como examen mayor. Un rival con identidad definida, que presiona alto y sabe replegarse, y un escenario —campo amplio y césped natural— donde el Lleida deberá ajustar su libreto para competir. “Queremos crecer a partir de la primera parte contra el Atlético Baleares, fue de las mejores”, señala Gabri, que asume sin victimismo la precariedad del momento: “No son excusas, es la realidad. Hemos jugado más partidos que el resto y eso se nota”.

El cuerpo técnico convive con presión sin dramatismos. Gabri asegura estar tranquilo porque siente un vestuario conectado y un trabajo diario serio. “Ojalá la moneda, que tantas veces ha salido cruz, empiece a caer cara”, confiesa. El objetivo es claro: sumar antes de Navidad para ver la permanencia más cerca.

