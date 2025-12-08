Fútbol catalán
El Atlètic Lleida toca fondo
Colista, con solo dos victorias y 25 goles encajados, la salvación, más lejos
Gabri se siente cuestionado: “Algunos quieren que no siga”
El Atlètic Lleida se asoma al abismo. Colista, con solo dos victorias y 25 goles encajados, el equipo ilerdense volvió a caer y confirmó una tendencia alarmante que ya compromete el proyecto. Tras el encuentro ante el Poblense, un Gabri García visiblemente afectado reconoció sin rodeos que “hoy hemos tocado fondo”, dejando entrever el clima de tensión que rodea al club. El técnico, cuestionado desde hace semanas, dio un paso más al afirmar que “algunos quieren que no siga”, aunque insistió en que seguirá mirando hacia adelante porque “lo demás no depende de mí”.
Gabri aseguró que el plan de partido se desmoronó con la temprana expulsión de Santana, una acción que obligó a modificar el guion previsto. Tampoco ocultó su autocrítica: el cambio de Lamin en el minuto 28, sustituido en el descanso por Camara, “no funcionó”. Sin embargo, quiso rescatar el orgullo de la plantilla por el nivel mostrado en la segunda mitad pese al escenario adverso. “Jugar así, con todo en contra, es muy difícil mentalmente”, subrayó.
El técnico recordó que el equipo arrastra “once bajas” y que la situación volverá a empeorar con la ausencia de Nico Magno la próxima semana. El desgaste físico y anímico empieza a pasar factura a un grupo obligado a competir con recursos limitados. “Hemos hecho lo que hemos podido”, se defendió Gabri, quien pidió responsabilidad y compromiso a todos los jugadores por “el escudo que visten” y el contrato que les vincula al club.
Sobre la posibilidad de reforzarse en enero, el entrenador fue tajante: “No creo que sólo el mercado invernal salve la situación”. En un club inquieto y con debate interno sobre su continuidad, Gabri se aferra a la lucha y a la respuesta mostrada tras el descanso para intentar reactivar a un Atlètic Lleida que se hunde, pero que aún no ha renunciado a reaccionar.
- Real Madrid - Celta, en directo: Sigue la previa del partido de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26, en vivo
- Demoledora acta del Real Madrid - Celta: tres expulsiones y Carvajal señalado
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri
- Mercado de fichajes, hoy 8 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- La mejor versión de Marc Bernal está de vuelta
- Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses
- Maldini se vuelca con el Barça y apunta al Real Madrid: 'El resultado es engañoso