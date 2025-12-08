El Atlètic Lleida toca fondo

El Atlètic Lleida se asoma al abismo. Colista, con solo dos victorias y 25 goles encajados, el equipo ilerdense volvió a caer y confirmó una tendencia alarmante que ya compromete el proyecto. Tras el encuentro ante el Poblense, un Gabri García visiblemente afectado reconoció sin rodeos que “hoy hemos tocado fondo”, dejando entrever el clima de tensión que rodea al club. El técnico, cuestionado desde hace semanas, dio un paso más al afirmar que “algunos quieren que no siga”, aunque insistió en que seguirá mirando hacia adelante porque “lo demás no depende de mí”.

Gabri aseguró que el plan de partido se desmoronó con la temprana expulsión de Santana, una acción que obligó a modificar el guion previsto. Tampoco ocultó su autocrítica: el cambio de Lamin en el minuto 28, sustituido en el descanso por Camara, “no funcionó”. Sin embargo, quiso rescatar el orgullo de la plantilla por el nivel mostrado en la segunda mitad pese al escenario adverso. “Jugar así, con todo en contra, es muy difícil mentalmente”, subrayó.

El técnico recordó que el equipo arrastra “once bajas” y que la situación volverá a empeorar con la ausencia de Nico Magno la próxima semana. El desgaste físico y anímico empieza a pasar factura a un grupo obligado a competir con recursos limitados. “Hemos hecho lo que hemos podido”, se defendió Gabri, quien pidió responsabilidad y compromiso a todos los jugadores por “el escudo que visten” y el contrato que les vincula al club.

Sobre la posibilidad de reforzarse en enero, el entrenador fue tajante: “No creo que sólo el mercado invernal salve la situación”. En un club inquieto y con debate interno sobre su continuidad, Gabri se aferra a la lucha y a la respuesta mostrada tras el descanso para intentar reactivar a un Atlètic Lleida que se hunde, pero que aún no ha renunciado a reaccionar.