Atlètic Lleida y Terrassa ya tienen rivales

El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha sido este jueves el escenario del sorteo de los octavos de final de la Copa Federación, el primer gran trofeo en juego de la temporada 2025/26. Los 16 equipos supervivientes de la ronda de dieciseisavos han conocido su siguiente rival en una eliminatoria que se disputará íntegramente el 17 de septiembre y que abre la puerta a los cuartos de final, antesala de la Copa del Rey.

En clave catalana, la suerte ha deparado dos emparejamientos de interés. El Atlètic Lleida se enfrentará al Formentera, en un cruce que promete igualdad y que tendrá como premio la posibilidad de soñar con el billete copero. El equipo balear eliminó al SD Ibiza Pitiusas en los penaltis.

Por su parte, el Terrassa se medirá al Ejea, que eliminó al Tona en la prórroga, con la confianza reforzada tras la goleada lograda en la ronda anterior ante el Atlético Monzón y con la ambición de seguir avanzando en un torneo que otorga prestigio y motivación extra.

La Copa Federación mantiene su atractivo particular: los vencedores de cuartos de final, además de acercarse al título, se asegurarán una plaza en la Copa del Rey MAPFRE, con la posibilidad de recibir en casa a un equipo de Primera División. Una recompensa que convierte los partidos del próximo martes en auténticas finales anticipadas.