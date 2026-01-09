"El Atlètic Lleida se puede salvar"

El Atlètic Lleida inicia una nueva etapa en su estructura deportiva con la presentación oficial de Alberto Monsalvo como nuevo director deportivo del club. El aragonés fue presentado junto al presidente Xavier Bartolo y dejó claro desde el primer momento que su desembarco responde a la convicción en un proyecto “con recorrido, ambición y bases sólidas”, pese al delicado contexto deportivo que atraviesa el equipo.

Monsalvo asume el cargo en un momento crítico, con el conjunto leridano en una situación comprometida en Segunda RFEF, pero lejos de eludir la responsabilidad, reivindicó el trabajo del cuerpo técnico y de la plantilla. “La situación es compleja, pero hay argumentos y margen para revertirla”, señaló, mostrando una confianza firme en la permanencia. Para el nuevo director deportivo, el reto es tan exigente como estimulante: “Venir al Atlètic Lleida es un desafío bonito. Estoy convencido de que saldremos adelante”.

La hoja de ruta pasa de manera inmediata por un mercado de invierno que se prevé intenso y decisivo. Tanto Monsalvo como Bartolo coincidieron en que será un periodo “duro”, en el que habrá que acertar en las decisiones. El club busca una “sacudida” en la plantilla y no se descartan movimientos en todas las líneas, con llegadas que implicarán también salidas. “Queremos futbolistas que vengan a sumar desde el primer día, no a ocupar espacio”, subrayó el presidente.

Monsalvo, por su parte, reconoció que el mercado puede ofrecer oportunidades en las últimas semanas, aunque la intención es cerrar refuerzos cuanto antes para facilitar su adaptación. “La idea es construir ya una base de equipo de Segunda RFEF pensando también en la próxima temporada”, apuntó, insistiendo en una planificación que combine urgencia y visión de futuro.

En paralelo a este nuevo ciclo, el club confirmó la rescisión de contrato de Achraf Boumenjal. El lateral, de 22 años, llegó procedente del FC Utrecht y ha disputado cinco partidos oficiales con el primer equipo, acumulando 135 minutos. Su salida forma parte de los primeros movimientos de una reestructuración que, bajo la dirección de Monsalvo, busca reactivar al Atlètic Lleida y devolverlo a una senda competitiva acorde a sus aspiraciones.