El Atlètic Lleida sale a flote

El Atlètic Lleida ha aprendido a ganar donde antes claudicaba. El conjunto del Segrià logró en San Gregorio su primera victoria como visitante de la temporada, encadenando dos triunfos consecutivos que reenganchan al equipo a la lucha por la permanencia. Bajo la batuta de Jordi López, los leridanos han blindado su portería y han recuperado esa “suerte del campeón” que ayer se alió con ellos en forma de madera en el último suspiro del encuentro.

El partido se decidió cuado Bilal aprovechó un pasillo en la frontal para soltar un latigazo que superó a Bernabeu, premiando la insistencia de un equipo que había avisado por mediación de Pascual y Campins. Sin embargo, la victoria no se entiende sin la figura de Pau Torres, quien con una mano estratosférica a la escuadra evitó el empate.

En la reanudación, el Atlètic Lleida se puso el mono de trabajo. El técnico de Cardedeu destacó el “orden defensivo” de una zaga liderada por los nuevos fichajes, Borja López e Igor Irazu, que secaron el juego ofensivo del Torrent. La gran noticia de la tarde, más allá del botín, fue el regreso de Nil Sauret tras dos meses de lesión. “Ganar hoy demuestra que este equipo está vivo”, afirmó un Jordi López cauto pero ambicioso, consciente de que, aunque la salvación sigue a seis puntos, la inercia del equipo ha cambiado por completo: el Atlètic Lleida vuelve a creer.

Lamine Diaby, por otra parte, causa baja en el equipo y se va cedido al Mollerussa.