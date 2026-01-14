El Atlètic Lleida presenta a sus refuerzos de invierno

El Atlètic Lleida ha optado por intervenir sin estridencias, pero con determinación. En un momento deportivo delicado, el club presentó ayer a sus cuatro incorporaciones del mercado de invierno —Borja López, Igor Irazu, Antonio Cotán y Aser Palacios— como parte de una estrategia pensada no solo para corregir el rumbo inmediato, sino para reforzar la estructura competitiva del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

El acto contó con la presencia del presidente, Xavier Bartolo, y del director deportivo, Alberto Monsalvo, que quisieron poner el acento en un aspecto poco habitual en este tipo de presentaciones: el agradecimiento explícito a los futbolistas por aceptar el reto. “Elegir al Atlètic Lleida en este contexto exige compromiso y valentía”, trasladaron desde la entidad, subrayando el valor humano de unas incorporaciones.

Desde el club se ha defendido que las cuatro llegadas responden a equilibrar energía y experiencia. Aser Palacios e Igor Irazu representan el impulso joven, la proyección y la capacidad de crecimiento; Antonio Cotán y Borja López aportan recorrido, conocimiento del oficio y una lectura del juego forjada en categorías superiores. El objetivo es común: sumar calidad, carácter y solidez a una plantilla que necesita resultados sin perder identidad.

Los cuatro futbolistas coincidieron en un mensaje compartido: llegan con voluntad de sumar. Entre las incorporaciones, el Atlètic Lleida ha cerrado también la llegada de Aser Palacios Pimienta, sexta incorporación del mercado de invierno, que aterriza cedido por el Deportivo Alavés hasta final de temporada. Nacido en Bilbao en 2004, el lateral izquierdo encaja en el perfil que el club buscaba para reforzar los carriles.

Zurdo, con 1,82 metros de altura y vocación ofensiva, Palacios puede actuar tanto de lateral como de carrilero. Formado en el Athletic Club, ha pasado por el CD Basconia, el CD Tudelano y el Alavés B, acumulando experiencia en competición estatal pese a su juventud. Desde el cuerpo técnico se valora especialmente su capacidad de llegada por banda y su adaptación a distintos registros tácticos.